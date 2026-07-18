Resep Crispy Gochujang Chicken Thighs, Ayam Krispi Saus Korea Pedas Manis yang Bikin Nagih

Potret crispy gochujang chicken thighs dengan ayam goreng renyah dan saus gochujang. (instagram.com/@foodie.randy)
JawaPos.com - Bagi pecinta masakan Korea, Crispy Gochujang Chicken Thighs wajib masuk daftar menu yang harus dicoba. Potongan ayam paha tanpa tulang digoreng hingga renyah, kemudian dibalut saus gochujang yang pedas, manis, gurih, dan sedikit asam. Perpaduan tekstur ayam yang crispy dengan saus mengilap menghasilkan hidangan yang cocok disantap bersama nasi hangat.
Dilansir dari Instagram @foodie.randy, resep ini sangat praktis dibuat di rumah dengan bahan-bahan sederhana. Cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam yang mengenyangkan tanpa perlu membeli ayam goreng ala restoran Korea.
Ayam paha memiliki tekstur lebih juicy dibanding dada ayam sehingga tetap lembut meski digoreng hingga renyah. Balutan tepung maizena menghasilkan lapisan tipis yang garing, sementara saus gochujang memberikan cita rasa khas Korea yang kaya akan perpaduan pedas, gurih, manis, dan aroma wijen yang menggugah selera.
Selain itu, resep ini hanya membutuhkan satu wajan sehingga lebih praktis dan mudah dibersihkan setelah memasak.
Bahan-Bahan
Bahan Ayam
400-450 gram paha ayam tanpa tulang dan tanpa kulit, potong kecil
½ sdt garam
½ sdt bawang putih bubuk
½ sdt lada hitam
3 sdm tepung maizena
3-4 sdm minyak goreng untuk shallow fry
Bahan Saus Gochujang
1 sdm butter
1½ sdm gochujang
1 sdm kecap asin
1 sdm gula merah
1 sdm cuka beras
2 sdt minyak wijen
3 siung bawang putih, cincang halus
1 sdt jahe parut
¼ cup air
Pelengkap
Nasi putih hangat
Daun bawang iris
Wijen sangrai
Irisan mentimun (opsional)
Cara Membuat Crispy Gochujang Chicken Thighs
1. Bumbui Ayam
Keringkan potongan ayam menggunakan tisu dapur.
Bumbui dengan garam, bawang putih bubuk, dan lada hitam.
Aduk hingga seluruh ayam terlapisi bumbu.
2. Balur Tepung
Masukkan tepung maizena ke dalam ayam.
Aduk hingga seluruh permukaan ayam terlapisi tipis dan merata.
3. Goreng Ayam
Panaskan minyak di atas api sedang.
Goreng ayam selama sekitar 4-5 menit pada setiap sisi hingga matang, berwarna keemasan, dan renyah.
Jika wajan kecil, goreng secara bertahap agar hasilnya tetap garing.
Angkat dan tiriskan.
4. Buat Saus
Buang sisa minyak dari wajan, sisakan sedikit bila perlu.
Lelehkan butter.
Masukkan bawang putih dan jahe, tumis sekitar 30 detik hingga harum.
Tambahkan gochujang, kecap asin, gula merah, cuka beras, minyak wijen, dan air.
Masak selama 1-2 menit sambil diaduk hingga saus mengental dan mengilap.
5. Balut Ayam
Masukkan ayam goreng ke dalam saus.
Aduk cepat selama 30-60 detik hingga seluruh ayam terlapisi saus secara merata.
Jangan memasak terlalu lama agar lapisan ayam tetap renyah.
6. Sajikan
Sajikan bersama nasi putih hangat.
Taburi irisan daun bawang dan wijen sangrai.
Tambahkan irisan mentimun sebagai pelengkap bila suka.
Tips Agar Ayam Tetap Crispy
- Gunakan paha ayam karena lebih juicy dan tidak mudah kering.
- Keringkan ayam sebelum diberi bumbu agar lapisan maizena menempel sempurna.
- Jangan memenuhi wajan saat menggoreng supaya suhu minyak tetap stabil.
- Masukkan ayam ke saus sesaat sebelum disajikan agar teksturnya tetap renyah.
- Tambahkan sedikit bubuk cabai Korea (gochugaru) bila ingin rasa yang lebih pedas.
Menu ini juga bisa dikreasikan dengan berbagai tambahan, seperti:
- Brokoli kukus
- Paprika tumis
- Jamur shimeji
- Telur mata sapi
- Kimchi
- Nasi merah atau nasi shirataki untuk pilihan yang lebih ringan
Variasi tersebut membuat hidangan semakin lengkap sekaligus menambah nilai gizi.
Crispy Gochujang Chicken Thighs adalah hidangan ayam ala Korea yang menawarkan perpaduan tekstur renyah dengan saus pedas manis yang kaya rasa. Cara membuatnya sederhana, bahannya mudah ditemukan, dan cocok disajikan untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Jika Anda menyukai masakan Korea, resep ini layak menjadi salah satu menu favorit di rumah.
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