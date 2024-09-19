Resep Martabak Telur Roti Tawar ala Chef Devina Hermawan, Jadi Sarapan Simpel Keluarga!

JawaPos.com - Roti tawar merupakan salah satu bahan makanan yang hampir selalu tersedia di rumah. Biasanya, roti ini dikonsumsi sebagai menu sarapan dengan berbagai olesan, seperti selai, mentega, atau keju.

Namun, seringkali roti tawar tersisa dan dibiarkan begitu saja hingga akhirnya mengering atau bahkan berjamur. Kondisi ini membuat banyak orang membuangnya tanpa berpikir untuk mengolahnya kembali.

Padahal, ada banyak cara kreatif untuk memanfaatkan roti tawar yang hampir kadaluwarsa agar tidak terbuang sia-sia.

Salah satu solusi menarik adalah mengubahnya menjadi Martabak Telur Roti Tawar, seperti yang diperkenalkan oleh Chef Devina Hermawan.

Dengan sedikit sentuhan bahan tambahan dan teknik memasak yang sederhana, roti tawar sisa bisa disulap menjadi hidangan yang lezat, renyah di luar, serta lembut dan gurih di dalam.

Tidak hanya mengurangi pemborosan makanan, kreasi ini juga bisa menjadi alternatif camilan atau sarapan yang bergizi dan mudah dibuat di rumah.

Untuk membuat martabak telur ini, bahan-bahan yang dibutuhkan cukup sederhana dan mudah ditemukan di dapur, seperti:

Resep Martabak Telur Roti Tawar (Untuk 8 Porsi)

Bahan-bahan: