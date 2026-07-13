Resep Rolled Scallion Chicken, Ayam Gulung Daun Bawang yang Juicy dan Gurih ala Restoran

Potret Rolled Scallion Chicken yang mudah dibuat namun tampilannya elegan (Instagram @hendrikpyong)
JawaPos.com - Jika ingin menyajikan olahan ayam dengan tampilan yang lebih menarik, Rolled Scallion Chicken bisa menjadi pilihan yang tepat.
Hidangan ini memadukan paha ayam fillet yang digulung bersama daun bawang, kemudian dikukus hingga matang dan disiram saus gurih beraroma bawang putih serta minyak wijen. Hasilnya adalah ayam yang lembut, juicy, dan kaya rasa, layaknya menu yang disajikan di restoran Asia.
Resep ala Instagram @hendrikpyong ini memiliki langkah pembuatan yang sederhana, tetapi tampilannya elegan sehingga cocok disajikan untuk makan malam keluarga, bekal, maupun saat menjamu tamu.
Berbeda dari ayam kukus biasa, teknik menggulung ayam membuat tampilannya lebih rapi dan menarik saat dipotong. Daun bawang di bagian tengah memberikan aroma segar, sementara saus gurih yang disiram dengan minyak panas menghasilkan rasa yang semakin kaya.
Selain rendah minyak karena dimasak dengan cara dikukus, menu ini juga cocok untuk Anda yang menginginkan hidangan tinggi protein dengan proses memasak yang praktis.
Bahan-Bahan
Bahan Ayam
500 gram paha ayam fillet
4 sdm kecap asin
1 sdm minyak wijen (opsional)
Daun bawang secukupnya untuk isian
Bahan Saus
5 siung bawang putih, cincang halus
Daun bawang, iris tipis
2 sdm saus tiram
2 sdm kecap asin
1 sdm minyak wijen
1/2 sdt gula
1 sdt lada putih bubuk
30 gram minyak goreng yang dipanaskan hingga benar-benar panas
Cara Membuat Rolled Scallion Chicken
1. Marinasi Ayam
Lumuri paha ayam fillet dengan kecap asin dan minyak wijen.
Diamkan sekitar 15-30 menit agar bumbu meresap.
2. Gulung Ayam
Letakkan daun bawang di atas ayam.
Gulung ayam dengan rapat, lalu bungkus menggunakan aluminium foil hingga berbentuk silinder.
3. Kukus
Panaskan kukusan hingga air mendidih.
Kukus ayam selama 20-25 menit atau hingga matang sempurna.
Setelah matang, diamkan beberapa menit sebelum membuka aluminium foil.
4. Buat Saus
Campurkan bawang putih cincang, daun bawang, saus tiram, kecap asin, minyak wijen, gula, dan lada putih dalam satu wadah.
5. Siram Minyak Panas
Panaskan minyak goreng hingga benar-benar panas.
Tuangkan langsung ke campuran saus sambil diaduk perlahan hingga aromanya keluar.
6. Sajikan
Potong ayam gulung menjadi beberapa bagian.
Siram dengan saus dan sedikit kaldu hasil kukusan ayam jika diinginkan.
Rolled Scallion Chicken siap dinikmati selagi hangat.
Gunakan paha ayam fillet karena kandungan lemak alaminya membuat tekstur tetap lembut setelah dikukus.
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