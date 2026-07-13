Resep Crispy Rice Paper Banana Cheese, Camilan Renyah dengan Pisang dan Keju Lumer

Potret crispy rice paper banana cheese yang bisa dijadikan camilan simpel (Instagram @martinpraja)
JawaPos.com - Ingin membuat camilan manis yang praktis tanpa perlu adonan roti atau kulit martabak? Crispy Rice Paper Banana Cheese bisa menjadi pilihan yang menarik. Menggunakan rice paper sebagai bahan utama, camilan ini memiliki tekstur renyah di bagian luar dengan isian pisang manis, keju yang lumer, dan sentuhan kental manis yang membuat rasanya semakin nikmat.
Resep dari Instagram chef @martinpraja ini hanya membutuhkan beberapa bahan sederhana dan proses memasak yang singkat. Cocok disajikan sebagai teman minum teh, camilan sore, atau hidangan penutup yang disukai seluruh anggota keluarga.
Rice paper yang dilapisi telur akan berubah menjadi renyah saat dimasak dengan butter. Saat dipadukan dengan pisang dan keju cheddar yang meleleh, setiap gigitan menghadirkan kombinasi rasa manis, gurih, dan tekstur yang memuaskan.
Selain mudah dibuat, camilan ini juga tidak memerlukan oven sehingga praktis dimasak menggunakan wajan.
Bahan-Bahan
2 butir telur
1 buah pisang
2 lembar rice paper
1/2 blok keju cheddar, parut
Kental manis secukupnya
1 sdm butter
Cara Membuat Crispy Rice Paper Banana Cheese
1. Siapkan Bahan
Kupas pisang lalu potong tipis sesuai selera.
Parut keju cheddar.
2. Lapisi Rice Paper
Kocok lepas telur dalam wadah.
Celupkan rice paper ke dalam telur hingga seluruh permukaannya terlapisi.
3. Panggang di Wajan
Panaskan butter menggunakan api sedang.
Letakkan satu lembar rice paper yang telah dilapisi telur di atas wajan.
4. Tambahkan Isian
Susun potongan pisang di atas rice paper.
Taburkan keju parut secukupnya.
Tutup dengan lembar rice paper kedua yang juga telah dilapisi telur.
5. Lipat
Balik perlahan, kemudian lipat keempat sisi hingga membentuk persegi.
Masak sambil dibalik hingga kedua sisi berwarna keemasan dan renyah.
6. Beri Topping
Tambahkan sedikit keju parut di atasnya.
Drizzle dengan kental manis sesuai selera.
7. Sajikan
Potong menjadi beberapa bagian dan nikmati selagi hangat saat kejunya masih lumer.
Jangan merendam rice paper terlalu lama di dalam telur. Cukup hingga permukaannya terlapisi agar tidak mudah sobek dan tetap menghasilkan tekstur renyah setelah dimasak.
Gunakan api sedang supaya butter tidak cepat gosong dan rice paper matang merata tanpa menjadi terlalu keras.
Selain pisang dan keju, Anda bisa menambahkan cokelat, selai kacang, meses, kayu manis bubuk, atau potongan stroberi agar rasanya semakin beragam. Untuk sensasi yang lebih gurih, gunakan keju mozzarella sebagai tambahan isian.
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland