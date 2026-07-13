Resep Crispy Rice Paper Banana Cheese, Camilan Renyah dengan Pisang dan Keju Lumer

JawaPos.com - Ingin membuat camilan manis yang praktis tanpa perlu adonan roti atau kulit martabak? Crispy Rice Paper Banana Cheese bisa menjadi pilihan yang menarik. Menggunakan rice paper sebagai bahan utama, camilan ini memiliki tekstur renyah di bagian luar dengan isian pisang manis, keju yang lumer, dan sentuhan kental manis yang membuat rasanya semakin nikmat.

Resep dari Instagram chef @martinpraja ini hanya membutuhkan beberapa bahan sederhana dan proses memasak yang singkat. Cocok disajikan sebagai teman minum teh, camilan sore, atau hidangan penutup yang disukai seluruh anggota keluarga.

Rice paper yang dilapisi telur akan berubah menjadi renyah saat dimasak dengan butter. Saat dipadukan dengan pisang dan keju cheddar yang meleleh, setiap gigitan menghadirkan kombinasi rasa manis, gurih, dan tekstur yang memuaskan.

Selain mudah dibuat, camilan ini juga tidak memerlukan oven sehingga praktis dimasak menggunakan wajan.

Bahan-Bahan

2 butir telur

1 buah pisang

2 lembar rice paper

1/2 blok keju cheddar, parut

Kental manis secukupnya

1 sdm butter

Cara Membuat Crispy Rice Paper Banana Cheese

1. Siapkan Bahan

Kupas pisang lalu potong tipis sesuai selera.

Parut keju cheddar.

2. Lapisi Rice Paper

Kocok lepas telur dalam wadah.

Celupkan rice paper ke dalam telur hingga seluruh permukaannya terlapisi.

3. Panggang di Wajan

Panaskan butter menggunakan api sedang.

Letakkan satu lembar rice paper yang telah dilapisi telur di atas wajan.

4. Tambahkan Isian

Susun potongan pisang di atas rice paper.

Taburkan keju parut secukupnya.

Tutup dengan lembar rice paper kedua yang juga telah dilapisi telur.

5. Lipat

Balik perlahan, kemudian lipat keempat sisi hingga membentuk persegi.

Masak sambil dibalik hingga kedua sisi berwarna keemasan dan renyah.

6. Beri Topping

Tambahkan sedikit keju parut di atasnya.

Drizzle dengan kental manis sesuai selera.

7. Sajikan

Potong menjadi beberapa bagian dan nikmati selagi hangat saat kejunya masih lumer.

Jangan merendam rice paper terlalu lama di dalam telur. Cukup hingga permukaannya terlapisi agar tidak mudah sobek dan tetap menghasilkan tekstur renyah setelah dimasak.

Gunakan api sedang supaya butter tidak cepat gosong dan rice paper matang merata tanpa menjadi terlalu keras.