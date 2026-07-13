Resep Negi Shio Beef Ala Jepang yang Gurih Ringan, Wangi Daun Bawang, dan Jadi Favorit Keluarga untuk Menu Harian hingga Bekal Istimewa

Negi Shio Beef Ala Jepang yang Gurih Ringan, Wangi Daun Bawang, dan Jadi Favorit Keluarga untuk Menu Harian hingga Bekal Istimewa (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com - Masakan Jepang dikenal dengan kesederhanaannya yang justru menonjolkan rasa asli bahan.
Tidak banyak bumbu rumit, namun setiap elemen diolah dengan presisi sehingga menghasilkan hidangan yang bersih, ringan, dan tetap kaya rasa.
Salah satu contohnya adalah negi shio beef, sajian daging sapi iris dengan daun bawang yang aromatik, gurih lembut, dan sangat bersahabat dengan lidah keluarga.
Hidangan ini terasa istimewa karena mengandalkan keseimbangan rasa asin, gurih, dan wangi minyak wijen tanpa dominasi saus berat.
Cocok disajikan sebagai menu makan siang, makan malam praktis, hingga ide bekal yang tetap nikmat meski disantap kembali.
Seperti dibagikan dalam video tutorial resep dari kanal YouTube Devina Hermawan, negi shio beef versi rumahan ini dibuat dengan langkah sederhana namun hasil akhirnya menyerupai hidangan restoran Jepang yang hangat dan menenangkan.
Bahan Utama
· 5 siung bawang putih
· 150 gr daun bawang
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