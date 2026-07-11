Resep Gandasturi, Camilan Tradisional dengan Isian Kacang Hijau yang Lembut dan Kulit Renyah

Potret gandasturi dengan isian kacang hijau, santan, dan gula yang cocok untuk teman minum teh atau kopi (Instagram @martinpraja)
JawaPos.com - Gandasturi merupakan salah satu jajanan tradisional Indonesia yang masih digemari hingga sekarang. Camilan ini memiliki ciri khas berupa isian kacang hijau yang manis dan lembut, dibalut adonan tepung tipis, lalu digoreng hingga berwarna kuning keemasan. Perpaduan kulit yang renyah dengan isian yang padat membuat gandasturi selalu menjadi favorit untuk teman minum teh atau kopi.
Resep dari akun Instagram chef @martinpraja ini menggunakan teknik merebus kacang hijau secara bertahap sehingga hasilnya lebih empuk tanpa perlu waktu memasak yang terlalu lama. Ditambah santan pada isiannya, rasa gandasturi menjadi lebih gurih dan autentik.
Gandasturi menawarkan perpaduan tekstur yang unik. Bagian luarnya renyah, sementara isi kacang hijaunya lembut, manis, dan gurih. Selain cocok sebagai camilan keluarga, gandasturi juga sering disajikan saat acara arisan, hajatan, maupun sebagai ide jualan karena tampilannya menarik dan rasanya disukai banyak orang.
Bahan-Bahan
Bahan Isian
500 gram kacang hijau
1,2 liter air
150 gram gula pasir
65 ml santan kental
1/2 sdt garam
Bahan Pelapis
1 bungkus tepung pisang goreng
Air secukupnya
Cara Membuat Gandasturi
1. Rebus Kacang Hijau
Cuci bersih kacang hijau, lalu tiriskan.
Masukkan kacang hijau dan air ke dalam panci.
Rebus selama 5 menit setelah air mendidih.
2. Diamkan
Matikan api, tutup rapat panci, lalu diamkan selama 30 menit agar kacang hijau semakin empuk.
3. Masak Hingga Empuk
Nyalakan kembali api.
Rebus selama 15-20 menit hingga kacang hijau pecah dan sangat empuk.
4. Buat Isian
Masukkan gula pasir, garam, dan santan.
Masak sambil diaduk dan sedikit ditumbuk hingga air menyusut.
Lanjutkan memasak sampai adonan padat, kalis, dan mudah dibentuk.
5. Bentuk Adonan
Biarkan adonan dingin.
Ambil sekitar 40-50 gram adonan, lalu bentuk menjadi oval pipih.
6. Siapkan Adonan Pelapis
Campurkan tepung pisang goreng dengan air sedikit demi sedikit hingga membentuk adonan yang cukup kental.
7. Balur dan Goreng
Celupkan adonan kacang hijau ke dalam adonan pelapis hingga seluruh permukaannya tertutup.
Goreng dalam minyak panas dengan api sedang hingga berwarna kuning keemasan.
Angkat dan tiriskan di atas rak kawat.
Pastikan isian benar-benar dingin sebelum dicelupkan ke adonan pelapis agar bentuknya tetap kokoh saat digoreng.
Jika adonan isian masih terasa lembek, lanjutkan memasak hingga lebih kering supaya mudah dipulung dan tidak pecah ketika digoreng.
Gunakan api sedang saat menggoreng agar kulit matang merata tanpa cepat gosong.
Untuk cita rasa yang lebih tradisional, sebagian gula pasir dapat diganti dengan gula merah sehingga isian memiliki aroma karamel yang khas.
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia
Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi
Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!