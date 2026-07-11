Resep Gandasturi, Camilan Tradisional dengan Isian Kacang Hijau yang Lembut dan Kulit Renyah

JawaPos.com - Gandasturi merupakan salah satu jajanan tradisional Indonesia yang masih digemari hingga sekarang. Camilan ini memiliki ciri khas berupa isian kacang hijau yang manis dan lembut, dibalut adonan tepung tipis, lalu digoreng hingga berwarna kuning keemasan. Perpaduan kulit yang renyah dengan isian yang padat membuat gandasturi selalu menjadi favorit untuk teman minum teh atau kopi.

Resep dari akun Instagram chef @martinpraja ini menggunakan teknik merebus kacang hijau secara bertahap sehingga hasilnya lebih empuk tanpa perlu waktu memasak yang terlalu lama. Ditambah santan pada isiannya, rasa gandasturi menjadi lebih gurih dan autentik.

Gandasturi menawarkan perpaduan tekstur yang unik. Bagian luarnya renyah, sementara isi kacang hijaunya lembut, manis, dan gurih. Selain cocok sebagai camilan keluarga, gandasturi juga sering disajikan saat acara arisan, hajatan, maupun sebagai ide jualan karena tampilannya menarik dan rasanya disukai banyak orang.

Bahan-Bahan

Bahan Isian

500 gram kacang hijau

1,2 liter air

150 gram gula pasir

65 ml santan kental

1/2 sdt garam

Bahan Pelapis

1 bungkus tepung pisang goreng

Air secukupnya

Cara Membuat Gandasturi

1. Rebus Kacang Hijau

Cuci bersih kacang hijau, lalu tiriskan.

Masukkan kacang hijau dan air ke dalam panci.

Rebus selama 5 menit setelah air mendidih.

2. Diamkan

Matikan api, tutup rapat panci, lalu diamkan selama 30 menit agar kacang hijau semakin empuk.

3. Masak Hingga Empuk

Nyalakan kembali api.

Rebus selama 15-20 menit hingga kacang hijau pecah dan sangat empuk.

4. Buat Isian

Masukkan gula pasir, garam, dan santan.

Masak sambil diaduk dan sedikit ditumbuk hingga air menyusut.

Lanjutkan memasak sampai adonan padat, kalis, dan mudah dibentuk.

5. Bentuk Adonan

Biarkan adonan dingin.

Ambil sekitar 40-50 gram adonan, lalu bentuk menjadi oval pipih.

6. Siapkan Adonan Pelapis

Campurkan tepung pisang goreng dengan air sedikit demi sedikit hingga membentuk adonan yang cukup kental.

7. Balur dan Goreng

Celupkan adonan kacang hijau ke dalam adonan pelapis hingga seluruh permukaannya tertutup.

Goreng dalam minyak panas dengan api sedang hingga berwarna kuning keemasan.

Angkat dan tiriskan di atas rak kawat.

Pastikan isian benar-benar dingin sebelum dicelupkan ke adonan pelapis agar bentuknya tetap kokoh saat digoreng.

Jika adonan isian masih terasa lembek, lanjutkan memasak hingga lebih kering supaya mudah dipulung dan tidak pecah ketika digoreng.

Gunakan api sedang saat menggoreng agar kulit matang merata tanpa cepat gosong.