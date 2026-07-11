Kulineran di Sekitar Stasiun Solo Balapan, Wajib Cicipi Tahu Kupat Spesial Pakai Tahu Susu

JawaPos.Com - Travelling menggunakan kereta bisa menjadi aktivitas menyenangkan sekaligus murah meriah.

Selain bebas macet, kereta juga menawarkan waktu tempuh yang relatif tepat waktu sehingga cocok dijadikan transportasi terbaik.

Salah satu destinasi menarik yang marak dikunjungi adalah Surakarta atau Kota Solo. saat setelah tiba di stasiun solo balapan, anda tidak perlu repot-repot berjalan jauh untuk menemukan kuliner khas Solo yang memanjakan lidah.

Pilihan kuliner istimewa mulai dari sate buntel, kupat tahu, sampai aneka masakan Jawa dapat anda tempuh hanya dengan berjalan kaki saja.

Penasaran apa saja kuliner di sekitar stasiun balapan solo? Berikut informasi yang sudah kami rangkum pada kanal YouTube @ridhaarifudin dan @cahsolotravel9094 pada (10/7), mengenai rekomendasi kuliner di sekitar stasiun balapan solo.

Sate Kambing Buntel Pak H. Kasdi

Begitu tiba di stasiun Solo balapan, anda bisa langsung bisa menikmati seporsi kuliner khas, yakni sate buntel Pak H. Kasdi yang lokasinya hanya berjarak sekitar 20 m dari stasiun Solo balapan. Seporsi nasi buntel berisi dua buah sate, yang disajikan lengkap bersama nasi hangat, potongan kubis, tomat, dan irisan bawang merah. Seporsi nasi buntel dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, mulai dari Rp 30.000. Sate buntel ini, dibakar menggunakan arang dan dibungkus dengan aluminum foil sehingga dagingnya tetap juicy. Cita rasa didominasi perpaduan manis-gurih dengan aroma bakaran dari arang yang khas.

Tahu Kupat Sido Mampir Plus Telor

Sarapan tahu kupat setelah perjalanan jauh menggunakan kereta, menjadi pilihan yang tepat untuk anda. Salah satu yang wajib dicoba adalah tahu kupat sido mampir plus telor. Warung ini berlokasi di Jl. Gajahmada No.95, Punggawan, Kec. Banjarsari. Kupat tahu sido mampir sangat mengenyangkan dengan isian yang lengkap mulai dari kupat, mie kuning, tauge rebus, kubis, bakwan goreng, telur dadar, kacang tanah goreng, daun seledri dan tahu susu. Semua komponen kemudian disiram dengan kuah bawang dan bumbu kecap yang menghasilkan cita rasa manis-gurih. Harganya juga ramah dikantong, perporsinya dibanderol dengan harga Rp 15.000 saja.

Primadona Bakery