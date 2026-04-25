10 Rekomendasi Kuliner Tahu Kupat di Solo Paling Enak, Cita Rasa Manis Gurih yang Selalu Bikin Kangen!

Ilustrasi kuliner tahu kupat Solo. (Cookped/@shanty_dewi)
JawaPos.Com - Berburu kuliner khas Solo sering membawa langkah pada sajian sederhana yang justru meninggalkan kesan mendalam.
Tahu kupat menjadi salah satu hidangan yang tidak pernah kehilangan penggemar, berkat perpaduan kuah kecap manis, tahu goreng hangat, potongan ketupat, serta taburan kacang dan bawang goreng yang menggoda.
Sensasi rasa yang ringan namun kaya membuatnya cocok dinikmati sejak pagi hingga siang hari, bahkan sering kali menjadi alasan seseorang kembali ke kota ini hanya untuk sepiring tahu kupat.
Dilansir dari Google Maps, inilah sepuluh rekomendasi kuliner tahu kupat di Solo yang rasanya bikin nagih dan pingin kembali lagi.
1. Tahu Kupat Pak Gombloh
Berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan No.62, Laweyan, warung ini dikenal luas sebagai salah satu yang legendaris di Solo.
Suasana sederhana dengan bangku kayu panjang justru menambah kesan autentik saat menikmati sepiring tahu kupat.
Kuah kecapnya terasa seimbang, tidak terlalu manis dan tidak terlalu encer, berpadu dengan tahu goreng yang lembut di dalam serta renyah di luar.
Tambahan bakwan dan kerupuk membuat teksturnya semakin kaya. Harga sekitar Rp8.000–Rp12.000.
2. Tahu Kupat Sido Mampir
Terletak di Jl. Gajahmada No.95, Banjarsari, tempat ini hampir tidak pernah sepi pengunjung.
Banyak yang datang sejak pagi untuk mendapatkan porsi hangat yang baru disajikan.
Kuahnya memiliki karakter khas dengan rasa gurih yang lebih dominan, cocok bagi yang tidak terlalu menyukai rasa manis.
Potongan tahu yang besar dan ketupat yang padat membuat hidangan ini terasa mengenyangkan. Harga sekitar Rp9.000–Rp15.000.
3. Tahu Kupat Sido Mampir Banyuanyar
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!