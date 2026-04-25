10 Rekomendasi Kuliner Tahu Kupat di Solo Paling Enak, Cita Rasa Manis Gurih yang Selalu Bikin Kangen!

Berburu kuliner khas Solo sering membawa langkah pada sajian sederhana yang justru meninggalkan kesan mendalam.

Tahu kupat menjadi salah satu hidangan yang tidak pernah kehilangan penggemar, berkat perpaduan kuah kecap manis, tahu goreng hangat, potongan ketupat, serta taburan kacang dan bawang goreng yang menggoda.

Sensasi rasa yang ringan namun kaya membuatnya cocok dinikmati sejak pagi hingga siang hari, bahkan sering kali menjadi alasan seseorang kembali ke kota ini hanya untuk sepiring tahu kupat.

Dilansir dari Google Maps, inilah sepuluh rekomendasi kuliner tahu kupat di Solo yang rasanya bikin nagih dan pingin kembali lagi.

1. Tahu Kupat Pak Gombloh

Berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan No.62, Laweyan, warung ini dikenal luas sebagai salah satu yang legendaris di Solo.

Suasana sederhana dengan bangku kayu panjang justru menambah kesan autentik saat menikmati sepiring tahu kupat.

Kuah kecapnya terasa seimbang, tidak terlalu manis dan tidak terlalu encer, berpadu dengan tahu goreng yang lembut di dalam serta renyah di luar.

Tambahan bakwan dan kerupuk membuat teksturnya semakin kaya. Harga sekitar Rp8.000–Rp12.000.

2. Tahu Kupat Sido Mampir

Terletak di Jl. Gajahmada No.95, Banjarsari, tempat ini hampir tidak pernah sepi pengunjung.

Banyak yang datang sejak pagi untuk mendapatkan porsi hangat yang baru disajikan.

Kuahnya memiliki karakter khas dengan rasa gurih yang lebih dominan, cocok bagi yang tidak terlalu menyukai rasa manis.

Potongan tahu yang besar dan ketupat yang padat membuat hidangan ini terasa mengenyangkan. Harga sekitar Rp9.000–Rp15.000.