Resep Bakwan Sayur Krispi, Gorengan Renyah yang Praktis untuk Camilan atau Lauk

JawaPos.com - Bakwan sayur menjadi salah satu gorengan favorit yang cocok dinikmati kapan saja. Teksturnya yang renyah di bagian luar dengan isian sayuran yang lembut membuat hidangan ini selalu menggugah selera, baik sebagai camilan maupun pelengkap makan bersama nasi hangat.

Selain memiliki cita rasa gurih, bakwan sayur juga mudah dibuat dengan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di dapur. Proses memasaknya pun tidak memerlukan waktu lama, sehingga cocok dijadikan pilihan saat ingin menyajikan hidangan praktis.

Bagi Anda yang ingin membuat bakwan dengan hasil renyah dan tetap nikmat, resep ini bisa menjadi pilihan. Dikutip dari kanal YouTube Luvita Ho, berikut resep lengkap bakwan sayur krispi yang mudah dipraktikkan di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat bakwan krispi:

· 3 bawang putih

· 4 bawang merah

· 1/2 sdt ketumbar

· 120 gram tepung serba guna

· 35 gram maizena