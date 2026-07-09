Resep Tumis Ikan Asin Cabai Hijau, Menu Rumahan Sederhana yang Kaya Cita Rasa

Resep Tumis Ikan Asin Cabe Ijo yang Enak dan Bikin Nagih
JawaPos.com - Tumis ikan asin cabai hijau menjadi salah satu menu rumahan yang sederhana, tetapi mampu menggugah selera. Perpaduan gurihnya ikan asin dengan pedas segar cabai hijau menghasilkan hidangan yang cocok disantap bersama sepiring nasi hangat.
Selain rasanya yang nikmat, menu ini juga praktis untuk dibuat karena menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan dan proses memasaknya tidak memerlukan waktu lama. Tak heran jika tumis ikan asin cabai hijau sering menjadi pilihan lauk untuk menu sehari-hari di rumah.
Bagi Anda yang ingin mencoba membuatnya sendiri, hidangan ini bisa menjadi pilihan ketika menginginkan masakan yang sederhana tetapi tetap kaya rasa. Dikutip dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep lengkap tumis ikan asin cabai hijau yang dijamin menggugah selera.
Bahan-bahan untuk membuat tumis ikan asin cabai hijau:
· Ikan asin
· 8 siung bawang merah
· 10 buah cabe hijau
· 1 buah cabe merah
· 5 buah cabe rawit
· 6 siung bawang putih
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