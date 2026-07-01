Resep Chicken Roll Seaweed, Camilan Gurih dan Renyah dengan Balutan Nori yang Bikin Nagih

Potret chicken roll seaweed dengan ayam giling dan nori yang gurih dan renyah. (Sumber: instagram.com/@pratiwirmdhny)
JawaPos.com - Olahan ayam memang tidak pernah kehabisan ide. Salah satu kreasi yang menarik untuk dicoba adalah Chicken Roll Seaweed, camilan berbahan dasar ayam giling yang dibalut lembaran nori, kemudian dimasak hingga menghasilkan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam.
Resep ala @pratiwirmdhny ini menjadi favorit karena menggunakan bahan yang sederhana, mudah dibuat, dan cocok dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Perpaduan rasa gurih dari ayam berbumbu dengan aroma khas rumput laut menghasilkan camilan yang praktis sekaligus menggugah selera.
Chicken Roll Seaweed menawarkan kombinasi rasa dan tekstur yang unik. Daging ayam giling yang lembut berpadu dengan aroma umami dari nori menciptakan cita rasa yang mirip dengan berbagai camilan khas Asia Timur.
Selain itu, resep ini juga cukup fleksibel karena dapat dijadikan camilan, lauk pendamping nasi, bekal sekolah, hingga ide frozen food rumahan yang praktis disimpan dan dimasak kembali kapan saja.
Bahan-Bahan
Bahan Utama
300 gram ayam giling
1/2 sdt garam
1 sdt penyedap ayam
1 sdt bawang putih bubuk
1 sdt paprika bubuk
1 sdt merica bubuk
3 sdm tepung maizena
1 butir telur
Lembaran nori secukupnya
Bahan Baluran
2 sdm tepung maizena
Air secukupnya
Cara Membuat Chicken Roll Seaweed
1. Membuat Adonan Ayam
Masukkan ayam giling ke dalam wadah.
Tambahkan garam, penyedap ayam, bawang putih bubuk, paprika bubuk, merica, tepung maizena, dan telur.
Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan adonan menjadi sedikit lengket.
2. Membentuk Chicken Roll
Siapkan lembaran nori di atas permukaan datar.
Letakkan adonan ayam di atas nori, lalu ratakan sesuai ketebalan yang diinginkan.
Gulung atau bentuk sesuai selera hingga seluruh adonan terbungkus rapi.
3. Membuat Baluran
Campurkan tepung maizena dengan sedikit air hingga membentuk adonan cair.
Gunakan sebagai perekat atau lapisan tambahan sesuai kebutuhan.
4. Memasak Chicken Roll
Masak chicken roll sesuai metode yang diinginkan hingga matang dan berwarna keemasan.
Pastikan bagian luar menjadi renyah sementara bagian dalam tetap lembut dan juicy.
5. Penyajian
Potong-potong chicken roll sesuai ukuran sajian.
Sajikan selagi hangat bersama saus favorit.
Gunakan ayam bagian paha agar hasil akhir lebih juicy dan tidak mudah kering. Jangan mengisi nori terlalu tebal agar proses memasak merata hingga ke bagian tengah.
Jika ingin rasa yang lebih kaya, Anda dapat menambahkan keju mozzarella, daun bawang cincang, atau wijen sangrai ke dalam adonan ayam.
Chicken Roll Seaweed juga dapat disimpan dalam freezer sebelum dimasak, sehingga praktis dijadikan stok lauk atau camilan.
Chicken Roll Seaweed cocok disajikan bersama saus sambal, mayones pedas, saus keju, atau saus teriyaki. Selain dijadikan camilan, menu ini juga nikmat disantap bersama nasi hangat, salad segar, atau mi goreng.
Untuk bekal anak, chicken roll dapat dipotong kecil-kecil dan disajikan bersama nasi kepal, telur, serta sayuran agar lebih lengkap dan menarik.
Chicken Roll Seaweed menjadi salah satu kreasi olahan ayam yang mudah dibuat tetapi memiliki cita rasa yang istimewa. Perpaduan ayam berbumbu gurih dengan aroma nori yang khas menghasilkan camilan renyah yang cocok untuk berbagai kesempatan, baik sebagai lauk, camilan keluarga, maupun ide usaha rumahan.
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