Deretan Makanan Pedas Jakarta, Sensasi Nampol dari Bumbu Cabai yang Membakar dan Pasti Bikin Lidah Bergoyang

JawaPos.com-Masakan pedas selalu memberikan sensasi yang memikat bagi penggemarnya.

Rasa pedas di setiap masakan memberikan sensasi makan lebih lahap serta perasaan puas setelah menuntaskan satu piring ,masakan pedas.

Jika anda sedang mencari masakan pedas saat berada di kota Jakarta, maka hidangan berikut wajib masuk dalam daftar wishlist kuliner anda.

Mengutip informasi dari kanal YouTube @riasukmawijaya, mulai dari menu sambal yang khas, udon spicy hidden gem, sampai nasi lemak kecombrang, inilah deretan menu yang siap memanjakan lidah anda, para pecinta pedas.

Nasi Gemuk Citra 2

Nasi gemuk citra 2 berlokasi di Permata Taman Palem B 1.1, Jakarta Barat. Kedai ini buka mulai pukul 07.00-14.00. Kedai nasi ini menyediakan makanan khas Jambi, salah satu yang paling istimewa adalah ayam lemak dengan sambal super kecombrang yang super pedas. Di dalam sepiring nasi lemak, anda akan mendapatkan nasi hangat, tumis cakalang pedas, sambal kecombrang, kacang tanah goreng, ikan teri, telur rebus, serta sambal korek. Untuk menu nasi lemak sendiri, dibanderol dengan harga Rp 35.000 per porsi. Suasana yang bersih dan ala-ala kopitiam, membuat kedai nasi gemuk citra 2 kayak dikunjungi bagi pecinta masakan pedas.

Sambal Setan Bu Mut

Samba; setan Bu Mut terletak di Jl. Bendungan Hilir No. 112 13. Warung ini sudah buka mulai pagi, pada pukul 10.00-23.00. Sambelan ini menyajikan aneka menu, termasuk tempe goreng, tahu goreng, namun menu andalan yang wajib anda coba adalah ayam goreng lengkuas. Seporsi menu ayam goreng lengkuas, anda akan mendapatkan sinya ayam goreng, timun, sayur rebus, serta kol goreng. Ayam goreng lengkuas ini menjadi salah satu kuliner pedas di Jakarta berkat sambal cirebon yang terkenal super pedas dan menggugah selera.

Rasa ayam goreng lengkuas ini cenderung gurih, berempah, dengan tekstur daging yang lembut. Sensasinya semakin nikmat berkat sambal terasi khas Cirebon yang memiliki aroma terasi kuat.

Udonku

Udonku adalah tempat makan udon yang berlokasi di Jl. Sudirman Kav. 10-11 Midplaza 1. Restoran ini termasuk salah satu yang hidden gem karena berada di dalam area perkantoran. Udonku buka mulai pukul 11.30-14.00 dan 17.30-21.00, di dalam restoran ini, anda akan merasakan suasana layaknya berada di Jepang karena nuansa tradisional khas negeri sakura yang otentik.

Bagi pecinta makanan pedas, di sini anda wajib memesan Beef akara spicy udon. Lengkapi juga dengan inari sushi tuna mayo, dan inari sushi creamy mushroom yang sangat cocok dijadikan sebagai menu pendampingnya.