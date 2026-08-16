Rekomendasi Tempat Beli Salt Bread Shio Pan yang Enak dan Gurih di Jakarta

Ilustrasi salt bread/YouTube @TasyiAthasyia
JawaPos.com-Salt bread kini menjadi salah satu makanan viral yang banyak diburu oleh pecinta kuliner.
Popularitasnya tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga semakin terkenal di berbagai negara.
Berawal dari resep toko roti di Jepang,Shio Pan atau yang dikenal sebagai ini menjadi sangat populer di Korea Selatan lalu menjadi tren di berbagai negara.
Roti ini dibuat dari adonan yang digulung dengan isian butter. Tekstur luarannya yang crunchy, sementara bagian dalam yang lembut membuat roti ini menjadi incaran banyak kalangan, termasuk orang yang tidak terlalu suka dengan makanan manis.
Salt Bread di Korea kemudian dikembangkan dalam berbagai varian rasa, mulai dari keju, egg mayo, cokelat, sampai jagung manis.
Jika anda penasaran ingin mencoba roti yang sedang viral ini, ada beberapa rekomendasi tempat yang bisa menjadi rujukan tempat untuk membelinya.
Mengutip ulasan dari kanal YouTube @TasyiAthasyia pada (16/08) berikut tempat berburu salt bread yang sedang viral.
Mongsim
Tipe salt bread milik mongsim memiliki tekstur yang cenderung sangat moist di bagian dalamnya. Isian butter mongsim ini sangat terasa karena isiannya yang melimpah. Salt bread mongsim dibanderol dengan harga mulai dari Rp 18.000.
Daribu
Salt bread milik Daribu memiliki tekstur bagian luar yang renyah, sementara bagian dalam adonan yang terasa sangat lembut. Bagian bawah rotinya juga memiliki cita rasa buttery. Salt bread milik Daribu ini ditawarkan dengan harga Rp 28.000 dan memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan beberapa salt bread lainnya.
Bear&Butter
Bear&Butter memiliki tampilan salt bread yang cantik secara visual. Teksturnya cenderung lembut dan flaky, dengan rasa butter yang cukup kuat terasa, terutama jika salt bread ini dipanaskan kembali. Satu salt bread dari Bear&Butter ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp 15.000.
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Jawa Pos
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