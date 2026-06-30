Resep Semur Daging Sapi Panggang ala Restoran dengan Saus Pekat, Cocok Jadi Hidangan Istimewa Bareng Keluarga!

Ilustrasi semur daging sapi panggang. (youtube/Devina Hermawan)
JawaPos.Com - Semur daging sapi panggang merupakan salah satu hidangan istimewa yang cocok untuk disajikan sebagai kudapan spesial kbersama keluarga.
Semur daging sapi panggang, memadukan kekayaan rempah khas Nusantara dengan kelembutan daging sapi yang dimasak hingga empuk.
Berbeda dengan semur biasa, resep ini menghadirkan proses tambahan berupa pemanggangan atau pemasakan akhir bersama bawang bombai, madu, dan kecap manis sehingga menghasilkan lapisan rasa yang lebih kompleks.
Setiap potongan daging memiliki perpaduan cita rasa gurih, manis, dan aroma rempah yang meresap hingga ke dalam seratnya, menjadikan hidangan ini sangat cocok untuk acara keluarga maupun jamuan spesial.
Keunggulan semur panggang terletak pada penggunaan brisket atau sandung lamur yang memiliki kombinasi daging dan lemak seimbang.
Setelah direbus dan dimasak menggunakan presto, teksturnya menjadi sangat lembut tanpa kehilangan cita rasa alami daging sapi.
Bumbu halus yang terdiri dari tomat, bawang merah, bawang putih, pala, jahe, kemiri, dan lada putih memberikan karakter rasa yang kaya serta aroma yang menggoda sejak proses memasak dimulai.
Sentuhan akhir berupa bawang bombai yang ditumis dengan mentega, kemudian dipadukan dengan madu dan kecap manis, menghasilkan lapisan saus karamel yang mengilap dan membungkus setiap potongan daging dengan sempurna.
Saat disajikan bersama nasi putih hangat dan taburan bawang merah goreng, semur panggang menghadirkan pengalaman makan yang begitu memuaskan.
Dilansir dari kanal Youtube Devina Hermawan, inilah resep semur daging sapi panggang yang cocok untuk 10 hingga 12 porsi sehingga sangat pas disajikan saat berkumpul bersama keluarga besar atau tamu istimewa.
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