Resep Semur Daging Sapi Panggang ala Restoran dengan Saus Pekat, Cocok Jadi Hidangan Istimewa Bareng Keluarga!

JawaPos.Com - Semur daging sapi panggang merupakan salah satu hidangan istimewa yang cocok untuk disajikan sebagai kudapan spesial kbersama keluarga.

Semur daging sapi panggang, memadukan kekayaan rempah khas Nusantara dengan kelembutan daging sapi yang dimasak hingga empuk.

Berbeda dengan semur biasa, resep ini menghadirkan proses tambahan berupa pemanggangan atau pemasakan akhir bersama bawang bombai, madu, dan kecap manis sehingga menghasilkan lapisan rasa yang lebih kompleks.

Setiap potongan daging memiliki perpaduan cita rasa gurih, manis, dan aroma rempah yang meresap hingga ke dalam seratnya, menjadikan hidangan ini sangat cocok untuk acara keluarga maupun jamuan spesial.

Keunggulan semur panggang terletak pada penggunaan brisket atau sandung lamur yang memiliki kombinasi daging dan lemak seimbang.

Setelah direbus dan dimasak menggunakan presto, teksturnya menjadi sangat lembut tanpa kehilangan cita rasa alami daging sapi.

Bumbu halus yang terdiri dari tomat, bawang merah, bawang putih, pala, jahe, kemiri, dan lada putih memberikan karakter rasa yang kaya serta aroma yang menggoda sejak proses memasak dimulai.

Sentuhan akhir berupa bawang bombai yang ditumis dengan mentega, kemudian dipadukan dengan madu dan kecap manis, menghasilkan lapisan saus karamel yang mengilap dan membungkus setiap potongan daging dengan sempurna.

Saat disajikan bersama nasi putih hangat dan taburan bawang merah goreng, semur panggang menghadirkan pengalaman makan yang begitu memuaskan.

Dilansir dari kanal Youtube Devina Hermawan, inilah resep semur daging sapi panggang yang cocok untuk 10 hingga 12 porsi sehingga sangat pas disajikan saat berkumpul bersama keluarga besar atau tamu istimewa.

Resep Semur Panggang (untuk 10–12 porsi) Bahan: 2 kg daging sapi brisket

700 ml air

½ sdm garam

2 sdt kaldu jamur

2 sdm saus tiram

3 sdm kecap manis

1 sdm gula kelapa

2 lembar daun salam

4 butir cengkih Bahan Bumbu Halus: 3 buah tomat merah

8 siung bawang merah

7 siung bawang putih

1 buah pala

3 cm jahe

3 butir kemiri

½ sdt lada putih butir

30 ml minyak Bahan Semur Panggang: 1 buah bawang bombai

1 sdm mentega tawar

1 sdm madu

1 sdm kecap manis Pelengkap: Nasi putih hangat

Bawang merah goreng Cara Membuat: Didihkan air dalam panci, lalu rebus daging sapi selama kurang lebih 15 menit untuk mengurangi kotoran dan membuat daging lebih siap diolah. Potong pala, geprek kemiri, dan iris jahe. Masukkan tomat merah yang telah dibelah dua, pala, jahe, kemiri, bawang merah, bawang putih, lada putih, dan minyak ke dalam blender. Haluskan hingga menjadi bumbu yang lembut. Tiriskan daging sapi, lalu potong memanjang dengan arah melawan serat agar hasil akhir lebih empuk saat disantap. Panaskan wajan dan tumis bumbu halus hingga harum. Tambahkan daun salam dan cengkih, lalu masak hingga bumbu matang dan mengeluarkan minyak. Masukkan daging sapi, air, saus tiram, kecap manis, kaldu jamur, dan garam. Masak menggunakan panci presto selama kurang lebih 20 menit hingga daging empuk dan bumbu meresap. Tambahkan gula kelapa, lalu lanjutkan memasak hingga kuah sedikit menyusut dan rasa menjadi lebih kaya. Iris bawang bombai. Panaskan wajan lain, lalu masukkan mentega dan tumis bawang bombai hingga harum. Tambahkan daging sapi dan sedikit kuah semur, kemudian masak hingga agak menyusut. Masukkan madu dan kecap manis, lalu masak sambil sesekali diaduk hingga saus mengilap dan membalut daging dengan sempurna. Angkat dan sajikan semur panggang selagi hangat bersama nasi putih dan taburan bawang merah goreng untuk menambah aroma dan cita rasa.

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