7 Rekomendasi Resto Keluarga di Jakarta Timur yang Nyaman untuk Quality Time, Menunya Enak dan Ramah di Kantong!

Ilustrasi resto keluarga di Jakarta Timur (Instagram @heny_may)

JawaPos.com - Sedang mencari resto keluarga di Jakarta Timur yang nyaman dengan menu lezat dan harga ramah di kantong?

Tak perlu bingung. Jakarta Timur memiliki banyak pilihan tempat makan yang cocok untuk kumpul bersama keluarga, mulai dari restoran seafood, masakan Padang, kuliner Timur Tengah, hingga restoran di pusat perbelanjaan.

Selain menyajikan makanan yang menggugah selera, restoran-restoran ini juga menawarkan suasana nyaman sehingga cocok dijadikan lokasi makan siang, makan malam, hingga acara keluarga di akhir pekan.

Dirangkum dari kanal YouTube 10 Best Id pada Senin (29/6), berikut rekomendasinya.

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1. RM Karimataa

Jika Anda sedang berkunjung ke kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), sempatkan mampir ke RM Karimataa yang berada di Jalan Raya Taman Mini No. 2, Makassar, Jakarta Timur.

Restoran ini terkenal dengan menu seafood dan ikan bakarnya yang menggugah selera. Beberapa hidangan favorit yang wajib dicoba antara lain patin bakar bambu, gurame bakar, hingga udang saus Padang. Porsi makanannya cukup besar sehingga cocok disantap bersama keluarga.

Dengan suasana yang nyaman untuk berkumpul, RM Karimataa menjadi pilihan tepat setelah berwisata di TMII. Restoran ini buka setiap hari pukul 10.00-21.00 WIB dengan kisaran harga sekitar Rp60.000 hingga Rp150.000 per orang.

2. Ajwad Resto

Bagi pencinta kuliner khas Timur Tengah, Ajwad Resto di Jalan Raya Condet No. 50 layak masuk dalam daftar kunjungan.

Restoran ini menawarkan cita rasa rempah yang autentik dengan menu andalan seperti nasi mandi, nasi kebuli, serta aneka daging panggang khas Timur Tengah. Sebagian besar porsinya cukup besar sehingga cocok untuk dinikmati bersama keluarga.

Ajwad Resto buka setiap hari pukul 10.00-21.00 WIB, khusus hari Jumat mulai beroperasi pukul 13.00 WIB. Siapkan anggaran sekitar Rp75.000 hingga Rp175.000 per orang.