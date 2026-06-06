Street Food Paling Viral di ALKID Jogja, Dimsum All Varian Cuma Seribu Rupiah! Sukses Bikin Pembeli Rela Antre Panjang

Ilustrasi street food cumi bergoyang ALKID (YouTube @yuniarparamita)
JawaPos.com - Saat Anda berwisata ke Jogja, rasanya kurang lengkap jika tidak mampir ke Alun-Alun Kidul atau ALKID.
ALKID merupakan salah satu destinasi wisata malam di Jogja yang menawarkan suasana santai, hangat, dan ramai.
Terletak di sekitaran kawasan Kraton, tempat ini selalu ramai dikunjungi wisatawan dan warga lokal yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga, teman, ataupun pasangan.
Di sini Anda juga dapat berburu kuliner street food viral yang dijual di sepanjang kawasan ALKID.
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Anda dapat menemukan beragam street food ALKID yang menggugah selera. Mulai dari angkringan khas Jogja, dimsum, cumi bergoyang, hingga jajanan korea seperti toppoki.
Salah satu alasan kuliner ALKID begitu viral karena harganya yang sangat terjangkau.
Cukup dengan budget mulai Rp 1.000 saja, Andasudah dapat mencicipi street food yang viral dan digemari semua orang.
Mengutip dari kanal YouTube @yuniarparamita, berikut deretan street food di ALKID yang paling terkenal dan harus Anda coba saat menikmati suasana malam Kota Jogjakarta.
1. Bakso Goreng Mekar
Bakso goreng adalah streetfood yang wajib Anda coba saat ke ALKID. Bakso goreng mekar memiliki tekstur renyah di luar dan lembut didalam ini memiliki rasa gurih yang lezat. Selain itu, ada banyak tenant kuliner yang juga menjual aneka risol, mulai dengan harga Rp 4.000. Anda juga bisa memilih risol isi keju seharga Rp 5.000, bahkan Anda bisa mendapat risol lumer mozarella hanya dengan Rp 6.000 saja.
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