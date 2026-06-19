Resep Yogurt Cheese Toast, Roti Panggang Creamy dengan Perpaduan Keju dan Yogurt

Potret yogurt cheese toast yang creamy serta sangat mudah dibuat di rumah (Instagram @cookingwithhel)
JawaPos.com - Kalau bosan dengan menu roti panggang yang itu-itu saja, Yogurt Cheese Toast bisa menjadi pilihan baru untuk sarapan atau camilan. Resep ini menggabungkan roti tawar dengan campuran yogurt, keju, madu, dan kuning telur yang dipanggang hingga bagian atasnya berwarna keemasan. Hasilnya lembut di bagian tengah, sedikit renyah di pinggir, serta memiliki rasa manis, gurih, dan sedikit segar dari yogurt.
Resep dari Instagram @CookingwithHel ini mudah dibuat dengan bahan sederhana yang kemungkinan sudah tersedia di rumah.
Berbeda dari French toast biasa, resep ini menggunakan campuran yogurt dan keju sehingga menghasilkan tekstur yang lebih creamy sekaligus ringan. Tambahan madu memberikan rasa manis alami tanpa membuat toast terasa berlebihan.
Selain cocok untuk sarapan, menu ini juga pas dijadikan camilan sore atau teman minum kopi.
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Bahan-Bahan
4 lembar roti tawar
2 lembar keju slice
6 sdm yogurt
1-2 sdm madu (sesuai selera)
1 butir kuning telur
Cara Membuat Yogurt Cheese Toast
1. Siapkan Campuran Topping
Campurkan yogurt, madu, dan kuning telur ke dalam mangkuk.
Aduk hingga teksturnya halus dan semua bahan tercampur rata.
2. Susun Roti
Letakkan roti tawar di atas loyang yang telah dialasi baking paper.
Tambahkan keju slice di atas roti sesuai selera.
3. Tambahkan Campuran Yogurt
Tuang atau oleskan campuran yogurt secara merata di atas roti dan keju.
Ratakan menggunakan bagian belakang sendok agar permukaannya halus.
4. Panggang
Panaskan oven terlebih dahulu.
Panggang pada suhu 175-185°C selama sekitar 30 menit, atau hingga permukaan berubah menjadi kuning keemasan dan bagian atas sedikit kecokelatan.
5. Sajikan
Angkat dari oven dan biarkan selama 2-3 menit sebelum disajikan agar teksturnya lebih stabil.
Gunakan yogurt plain atau Greek yogurt agar tekstur topping lebih kental dan creamy. Jangan memanggang terlalu lama karena campuran yogurt dapat menjadi terlalu kering. Jika ingin rasa yang lebih gurih, tambahkan sedikit keju parut di atas toast sebelum dipanggang.
Selain resep original, kamu juga bisa menambahkan:
- Stroberi segar
- Blueberry
- Pisang iris
- Almond cincang
- Granola
- Bubuk kayu manis
Yogurt Cheese Toast semakin nikmat disantap bersama:
- Kopi susu
- Teh hangat
- Matcha latte
- Jus jeruk
- Buah segar
- Yogurt dingin
Dengan waktu persiapan yang singkat dan bahan yang sederhana, Yogurt Cheese Toast menjadi pilihan sarapan yang praktis sekaligus mengenyangkan. Perpaduan keju dan yogurt memberikan rasa creamy yang cocok dinikmati oleh anak-anak maupun orang dewasa.
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