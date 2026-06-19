Resep Martabak Rice Paper Isi Ayam Tahu, Renyah di Luar dan Gurih di Dalam

JawaPos.com - Kalau ingin menikmati martabak dengan cara yang lebih praktis, Martabak Rice Paper bisa menjadi pilihan menarik. Alih-alih menggunakan kulit martabak, resep ini memanfaatkan rice paper yang setelah digoreng akan menghasilkan tekstur super renyah dan ringan. Dipadukan dengan isian ayam, tahu, dan bumbu gurih, camilan ini cocok untuk teman santai, lauk, hingga ide jualan.

Resep dari Instagram @rikasafitrilbs ini menggunakan bahan sederhana yang mudah ditemukan, tetapi menghasilkan martabak dengan cita rasa yang tidak kalah lezat dari versi klasik.

Rice paper memberikan tekstur yang tipis dan renyah setelah digoreng. Sementara itu, isian ayam dan tahu membuat martabak lebih mengenyangkan sekaligus tinggi protein. Proses pembuatannya juga lebih praktis karena tidak perlu membuat adonan kulit sendiri.

Bahan-Bahan

Rice paper secukupnya

Tahu secukupnya, hancurkan

Ayam cincang secukupnya

Bawang putih secukupnya, cincang

Bawang bombay secukupnya, cincang

Daun bawang secukupnya, iris

Saus tiram secukupnya

Totole atau kaldu jamur secukupnya

Garam secukupnya

Gula secukupnya

Lada secukupnya

Minyak untuk menggoreng

Pelengkap

Sambal kecap

Cara Membuat Martabak Rice Paper

1. Masak Isian

Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum.

Masukkan ayam cincang, masak hingga berubah warna dan matang.

Tambahkan tahu yang telah dihancurkan, kemudian aduk hingga tercampur rata.

2. Bumbui

Masukkan saus tiram, kaldu jamur (Totole), garam, gula, dan lada.

Aduk hingga bumbu meresap.

Terakhir, tambahkan irisan daun bawang lalu aduk sebentar.

Angkat dan dinginkan isian.

3. Siapkan Rice Paper

Basahi rice paper menggunakan air hingga lentur, tetapi jangan terlalu lama agar tidak mudah sobek.

Letakkan di atas talenan atau piring datar.

4. Bungkus Isian

Ambil isian secukupnya dan letakkan di tengah rice paper.

Lipat sisi kanan, kiri, atas, dan bawah hingga membentuk bungkusan yang rapat seperti martabak.

5. Goreng

Panaskan minyak dengan api sedang.

Goreng martabak hingga kedua sisinya berubah menjadi kuning keemasan dan teksturnya renyah.

Angkat lalu tiriskan.

6. Sajikan

Sajikan Martabak Rice Paper selagi hangat bersama sambal kecap sebagai pelengkap.

Basahi rice paper secukupnya hingga lentur, jangan terlalu lama direndam karena akan mudah robek. Pastikan isian sudah dingin sebelum dibungkus agar rice paper tidak cepat lembek. Goreng dengan api sedang supaya bagian luar menjadi renyah tanpa cepat gosong.

Martabak Rice Paper semakin nikmat disantap bersama:

- Sambal kecap

- Cabai rawit

- Saus sambal

- Mayones pedas

- Acar mentimun

- Teh hangat

Martabak Rice Paper menawarkan sensasi berbeda dari martabak biasa. Kulitnya yang tipis dan garing dipadukan dengan isian gurih membuat camilan ini cocok disajikan sebagai menu keluarga, bekal, maupun ide jualan kekinian.