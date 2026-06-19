Resep Chili Oil Garlic Butter Pasta, Creamy Pedas yang Siap dalam 20 Menit

JawaPos.com - Kalau sedang ingin memasak menu ala kafe yang praktis, Chili Oil Garlic Butter Pasta bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba. Perpaduan chili oil yang pedas, garlic butter yang harum, serta saus creamy menghasilkan pasta dengan cita rasa gurih, sedikit manis, dan kaya aroma bawang.

Resep dari Instagram @madebythewa ini cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam karena menggunakan bahan-bahan sederhana, tetapi menghasilkan hidangan yang terasa premium.

Pasta ini memadukan rasa creamy dari cooking cream dengan sensasi pedas chili oil dan aroma khas garlic butter. Tambahan madu membantu menyeimbangkan rasa pedas dan asin, sementara parmesan memberikan sentuhan gurih yang semakin memperkaya cita rasa.

Selain mudah dibuat, resep ini hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit sehingga cocok untuk menu sehari-hari.

Bahan-Bahan

100 gram spaghetti

½ buah bawang bombay, iris tipis

2 sdm chili oil

2 sdm garlic butter

1-2 sdm kecap asin

1-2 sdm madu

150-200 ml cooking cream

Garam secukupnya

Lada hitam secukupnya

Keju parmesan parut secukupnya

Daun parsley secukupnya

Cara Membuat Chili Oil Garlic Butter Pasta

1. Rebus Pasta

Rebus spaghetti dalam air mendidih yang telah diberi sedikit garam hingga al dente sesuai petunjuk pada kemasan.

Sisihkan sedikit air rebusan pasta, lalu tiriskan.

2. Tumis Bawang

Panaskan garlic butter bersama chili oil.

Masukkan bawang bombay, lalu tumis hingga layu dan harum.

3. Buat Saus

Tuang cooking cream ke dalam wajan.

Tambahkan kecap asin dan madu.

Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

Jika saus terlalu kental, tambahkan sedikit air rebusan pasta.

4. Bumbui

Masukkan garam dan lada hitam secukupnya.

Aduk kembali hingga saus mulai mengental dan terasa creamy.

5. Campurkan Pasta

Masukkan spaghetti yang telah direbus.

Aduk hingga seluruh pasta terbalut saus secara merata.

Masak selama 1-2 menit agar bumbu semakin meresap.

6. Sajikan

Pindahkan pasta ke piring saji.

Taburkan keju parmesan dan parsley di atasnya sebelum disajikan.

Gunakan cooking cream dengan kandungan lemak yang cukup agar saus terasa lembut. Jangan lupa menyisihkan air rebusan pasta karena pati di dalamnya membantu saus menjadi lebih menyatu dengan spaghetti. Tambahkan parmesan saat pasta masih panas agar keju meleleh sempurna.

Chili Oil Garlic Butter Pasta semakin nikmat jika disajikan bersama:

- Garlic bread

- Grilled chicken

- Udang panggang

- Salad segar

- Lemon tea

- Sparkling water

Dengan kombinasi chili oil, garlic butter, dan saus creamy, pasta ini menghadirkan rasa yang kaya tanpa proses memasak yang rumit. Cocok untuk hidangan spesial di rumah, makan malam romantis, atau ketika ingin menikmati comfort food yang praktis.