Resep Kare Pan, Roti Kari Jepang Renyah dengan Isian Daging Gurih

JawaPos.com - Kalau kamu penggemar roti isi yang gurih, Kare Pan wajib masuk daftar resep yang harus dicoba. Roti goreng khas Jepang ini memiliki tekstur luar yang renyah berkat baluran tepung roti, sementara bagian dalamnya berisi kari daging yang kental, gurih, dan kaya rempah.

Resep dari Instagram @stella_permata ini menghasilkan sekitar 10 buah Kare Pan, cocok untuk camilan, bekal sekolah, hingga ide jualan frozen food.

Kare Pan menawarkan perpaduan tekstur yang unik. Kulit rotinya empuk, bagian luar renyah setelah digoreng, sedangkan isiannya creamy dengan rasa kari yang kaya. Tambahan kentang dan wortel membuat isian semakin padat dan mengenyangkan.

Dark chocolate yang ditambahkan ke dalam kari bersifat opsional, tetapi mampu memberikan rasa yang lebih dalam (deep flavor) tanpa membuat kari terasa manis.

Bahan-Bahan

Adonan Roti

100 ml susu dingin

1 butir telur

5 gram ragi instan

25 gram gula pasir

5 gram garam

250 gram tepung terigu protein tinggi

20 gram susu bubuk

30 gram unsalted butter

Isian Kari

125 gram daging sapi giling

40 gram kari instan

¼ buah bawang bombay ukuran besar, cincang

½ buah wortel, potong dadu kecil

½ buah kentang, potong dadu kecil

250 ml air

1 sdm saus tomat

½ sdm madu

10 gram dark chocolate (opsional)

Baluran

Putih telur atau air secukupnya

Tepung roti secukupnya

Cara Membuat Kare Pan

1. Buat Adonan Roti

Campurkan susu dingin, telur, ragi instan, dan gula.

Masukkan tepung terigu serta susu bubuk, lalu uleni hingga setengah kalis.

Tambahkan garam dan unsalted butter.

Uleni kembali hingga adonan kalis elastis.

Tutup adonan dan diamkan selama sekitar 1 jam atau hingga mengembang dua kali lipat.

2. Masak Isian Kari

Tumis bawang bombay hingga harum.

Masukkan daging sapi giling, lalu masak hingga berubah warna.

Tambahkan wortel dan kentang, aduk rata.

Masukkan kari instan, saus tomat, madu, dan air.

Masak hingga kentang empuk dan kuah mengental.

Jika menggunakan dark chocolate, masukkan menjelang akhir memasak lalu aduk hingga larut.

Dinginkan isian sebelum digunakan.

3. Bentuk Kare Pan

Kempiskan adonan yang sudah mengembang.

Bagi menjadi 10 bagian sama besar.

Pipihkan masing-masing adonan.

Isi dengan kari secukupnya, lalu rapatkan dan bentuk oval.

Pastikan bagian sambungan tertutup rapat agar isian tidak bocor saat digoreng.

4. Balur Adonan

Celupkan adonan ke putih telur atau olesi dengan air.

Balurkan ke tepung roti hingga seluruh permukaan tertutup rata.

5. Goreng

Panaskan minyak dengan api sedang.

Goreng Kare Pan hingga berwarna kuning keemasan dan matang merata.

Angkat lalu tiriskan.

6. Sajikan

Nikmati Kare Pan selagi hangat saat kulitnya masih renyah dan isi kari masih lembut serta gurih.

Pastikan isian kari benar-benar dingin sebelum dimasukkan ke dalam adonan agar roti tidak mudah robek. Isian juga sebaiknya dimasak hingga cukup kental supaya tidak merembes saat digoreng. Gunakan api sedang agar roti matang merata tanpa membuat bagian luar cepat gosong.