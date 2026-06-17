Resep Kare Pan, Roti Kari Jepang Renyah dengan Isian Daging Gurih

Potret kare pan isi daging ala Jepang yang cocok untuk ide jualan maupun stok frozen food (Instagram @stella_permata)
JawaPos.com - Kalau kamu penggemar roti isi yang gurih, Kare Pan wajib masuk daftar resep yang harus dicoba. Roti goreng khas Jepang ini memiliki tekstur luar yang renyah berkat baluran tepung roti, sementara bagian dalamnya berisi kari daging yang kental, gurih, dan kaya rempah.
Resep dari Instagram @stella_permata ini menghasilkan sekitar 10 buah Kare Pan, cocok untuk camilan, bekal sekolah, hingga ide jualan frozen food.
Kare Pan menawarkan perpaduan tekstur yang unik. Kulit rotinya empuk, bagian luar renyah setelah digoreng, sedangkan isiannya creamy dengan rasa kari yang kaya. Tambahan kentang dan wortel membuat isian semakin padat dan mengenyangkan.
Dark chocolate yang ditambahkan ke dalam kari bersifat opsional, tetapi mampu memberikan rasa yang lebih dalam (deep flavor) tanpa membuat kari terasa manis.
Bahan-Bahan
Adonan Roti
100 ml susu dingin
1 butir telur
5 gram ragi instan
25 gram gula pasir
5 gram garam
250 gram tepung terigu protein tinggi
20 gram susu bubuk
30 gram unsalted butter
Isian Kari
125 gram daging sapi giling
40 gram kari instan
¼ buah bawang bombay ukuran besar, cincang
½ buah wortel, potong dadu kecil
½ buah kentang, potong dadu kecil
250 ml air
1 sdm saus tomat
½ sdm madu
10 gram dark chocolate (opsional)
Baluran
Putih telur atau air secukupnya
Tepung roti secukupnya
Cara Membuat Kare Pan
1. Buat Adonan Roti
Campurkan susu dingin, telur, ragi instan, dan gula.
Masukkan tepung terigu serta susu bubuk, lalu uleni hingga setengah kalis.
Tambahkan garam dan unsalted butter.
Uleni kembali hingga adonan kalis elastis.
Tutup adonan dan diamkan selama sekitar 1 jam atau hingga mengembang dua kali lipat.
2. Masak Isian Kari
Tumis bawang bombay hingga harum.
Masukkan daging sapi giling, lalu masak hingga berubah warna.
Tambahkan wortel dan kentang, aduk rata.
Masukkan kari instan, saus tomat, madu, dan air.
Masak hingga kentang empuk dan kuah mengental.
Jika menggunakan dark chocolate, masukkan menjelang akhir memasak lalu aduk hingga larut.
Dinginkan isian sebelum digunakan.
3. Bentuk Kare Pan
Kempiskan adonan yang sudah mengembang.
Bagi menjadi 10 bagian sama besar.
Pipihkan masing-masing adonan.
Isi dengan kari secukupnya, lalu rapatkan dan bentuk oval.
Pastikan bagian sambungan tertutup rapat agar isian tidak bocor saat digoreng.
4. Balur Adonan
Celupkan adonan ke putih telur atau olesi dengan air.
Balurkan ke tepung roti hingga seluruh permukaan tertutup rata.
5. Goreng
Panaskan minyak dengan api sedang.
Goreng Kare Pan hingga berwarna kuning keemasan dan matang merata.
Angkat lalu tiriskan.
6. Sajikan
Nikmati Kare Pan selagi hangat saat kulitnya masih renyah dan isi kari masih lembut serta gurih.
Pastikan isian kari benar-benar dingin sebelum dimasukkan ke dalam adonan agar roti tidak mudah robek. Isian juga sebaiknya dimasak hingga cukup kental supaya tidak merembes saat digoreng. Gunakan api sedang agar roti matang merata tanpa membuat bagian luar cepat gosong.
Kare Pan semakin nikmat disantap bersama:
- Saus sambal
- Mayones
- Salad kol
- Sup krim jagung
- Teh hangat
- Kopi hitam
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