Resep Bapia Ayam, Camilan Gurih Renyah dengan Isian Ayam Juicy

JawaPos.com - Kalau sekilas terlihat seperti bakwan, ternyata camilan satu ini adalah Bapia Ayam. Jajanan yang terinspirasi dari kuliner khas Cimahi ini memiliki perpaduan kulit tepung yang renyah dengan isian ayam cincang berbumbu yang gurih dan juicy. Setiap gigitan menghadirkan tekstur crispy di luar dan isian yang lembut di dalam, cocok dijadikan camilan maupun lauk pendamping nasi.

Resep dari Instagram @rantikusuu ini menggunakan adonan sederhana, tetapi menghasilkan camilan yang tebal, renyah, dan mengenyangkan.

Keunikan Bapia Ayam terletak pada isiannya yang dimasak terlebih dahulu sehingga lebih berbumbu dan tidak hambar. Setelah dibalut adonan tepung lalu digoreng, hasilnya menjadi camilan dengan tekstur renyah di luar dan lembut di bagian tengah.

Menu ini juga cocok dijadikan stok frozen food atau ide jualan karena rasanya disukai berbagai kalangan.

Bahan-Bahan

Bahan Isian

250 gram ayam cincang

3 siung bawang putih, cincang

2 batang daun bawang, iris

1 sdm saus tiram

1 sdt kecap asin

1 sdt oyster powder

1 sdt fish broth powder

½ sdt merica

½ sdt gula

1 sdm maizena, larutkan dengan sedikit air

Bahan Adonan

200 gram tepung terigu

2 sdm tepung beras

1 sdm maizena

1 butir telur

½ sdt baking powder

½ sdt garam

½ sdt kaldu bubuk

250-300 ml air es

Cara Membuat Bapia Ayam

1. Buat Isian Ayam

Tumis bawang putih hingga harum.

Masukkan ayam cincang, lalu masak hingga berubah warna.

Tambahkan saus tiram, kecap asin, oyster powder, fish broth powder, gula, dan merica.

Aduk hingga bumbu merata.

Masukkan daun bawang, lalu tuang larutan maizena.

Masak hingga isian mengental dan tidak berair.

Angkat, lalu dinginkan.

2. Buat Adonan Tepung

Campurkan tepung terigu, tepung beras, maizena, baking powder, garam, dan kaldu bubuk.

Masukkan telur.

Tuang air es sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga menjadi adonan yang halus dan cukup kental.

3. Bentuk Bapia Ayam

Ambil satu sendok adonan tepung.

Tambahkan isian ayam secukupnya, lalu tutup kembali dengan sedikit adonan hingga isian tertutup.

4. Goreng

Panaskan minyak dengan api sedang.

Masukkan adonan satu per satu ke dalam minyak panas.

Goreng hingga kedua sisi berwarna kuning keemasan dan matang merata.

Angkat lalu tiriskan.

5. Sajikan

Nikmati Bapia Ayam selagi hangat agar bagian luarnya tetap renyah dan isiannya masih juicy.

Gunakan air es saat membuat adonan agar hasil gorengan lebih renyah. Pastikan isian ayam sudah dingin sebelum dibalut adonan supaya bentuknya tetap rapi. Goreng dengan api sedang agar bagian luar matang perlahan tanpa cepat gosong, sementara isiannya tetap panas sempurna.

Bapia Ayam semakin nikmat disantap bersama:

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