Wajib Coba! Meski 4 Rekomendasi Tempat Makan Bebek Goreng Terenak di Surabaya

Ilustrasi nasi bebek Surabaya/YouTube @LondoKampung
JawaPos.com - Kurang afdol rasanya jika main ke Surabaya tanpa mencoba nasi bebek yang sudah melegenda.
Hidangan khas ini terdiri dari bebek goreng, nasi hangat, bumbu hitam, bumbu kuning, kremesan renyah, serta lalapan segar yang menggugah selera.
Ratusan tenant nasi bebek berjejer di setiap sudut kota Pahlawan. Ditengah persaingan kuliner nasi bebek, ada empat nama teratas warung nasi bebek yang tetap menjadi favorit warga Surabaya.
Empat brand bebek ini terkenal karena kelezatan rasanya yang tidak pernah berubah, potongan bebek jumbo, serta keramahan penjualnya.
Bagi pecinta kuliner, ada empat warung nasi Bebek di Surabaya yang kerap dijuluki sebagai “rajanya bebek” di Surabaya. Keempatnya tidak pernah sepi pengunjung dan berhasil mempertahankan reputasi hidangannya sehingga dicintai oleh penikmat nasi bebek.
Jika anda sedang mencari nasi bebek top tier di Surabaya, maka berikut referensi warung nasi bebek terbaik yang telah kami rangkum dari kanal YouTube @LondoKampung dan wajib masuk ke dalam daftar kuliner anda.
Nasi Bebek Tugu Pahlawan Asli
Nasi bebek tugu pahlawan berlokasi di Jl. Pasar Turi No.27 C. Pada mulanya warung nasi bebek ini berjualan PKL selama 27 tahun, namun sekarang sudah memiliki tempat sendiri.
Nasi bebek tugu pahlawan memiliki dua potongan bebek yakni paha biasa dan paha super. Satu porsi nasi bebek terdiri dari bebek goreng, serundeng, sambal tomat, sambal korek, lalapan timun, serta daun kemangi.
Nasi bebek tugu pahlawan dibanderol dengan harga sebesar Rp 22.000 untuk paha biasa dan Rp 26.000 untuk potongan paha super.
Depot Bebek H. Wachid Hasyim
Bebek wachid hasyim menjadi pilihan bagi anda pecinta bebek. Bebek wachid hasyim menghadirkan potongan bebek goreng dengan ukuran jumbo. Warung ini berada di Jl. Raya Jemursari No.17.
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