 Jangan Ngaku Pecinta Kuliner Surabaya Kalau Belum Mencoba 10 Tahu Tek dan Tahu Telor Legendaris Ini

Ilustrasi tahu telor (Freepik)
JawaPos.com - Saat berbicara tentang kuliner khas Surabaya, banyak orang langsung teringat rawon, rujak cingur, atau lontong balap.
Namun ada satu hidangan yang tak kalah ikonik dan telah menjadi bagian dari identitas kuliner Kota Pahlawan, yaitu tahu tek dan tahu telor.
Perpaduan tahu goreng, lontong, kentang, tauge, serta siraman bumbu petis yang khas menciptakan cita rasa yang sulit ditemukan di daerah lain.
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Kuliner berbahan dasar petis udang ini memiliki penggemar yang sangat loyal.
Bahkan, tidak sedikit wisatawan yang sengaja berburu tahu tek dan tahu telor saat berkunjung ke Surabaya.
Setiap warung memiliki racikan petis, tingkat kekentalan saus, hingga tekstur tahu yang berbeda sehingga menghadirkan pengalaman kuliner yang unik.
Mulai dari warung kaki lima legendaris hingga depot yang telah berdiri selama puluhan tahun, berikut rekomendasi 10 tahu tek dan tahu telor paling terkenal di Surabaya yang wajib masuk daftar wisata kuliner Anda yang dihimpun dari Google Maps pada Selasa (02/06).
Nama Tahu Tek Pak Ali sudah sangat dikenal di kalangan pencinta kuliner Surabaya.
Warung legendaris ini telah berjualan sejak dekade 1960-an dan menjadi salah satu pelopor tahu tek dengan cita rasa autentik.
Keunggulan utamanya terletak pada racikan petis yang sangat pekat dan kental.
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