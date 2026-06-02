Pedasnya Bikin Ketagihan! 10 Bebek Goreng Paling Legendaris di Surabaya yang Selalu Ramai Pemburu Kuliner

Surabaya dikenal sebagai salah satu kota dengan budaya kuliner yang kuat di Indonesia.

Selain rawon, lontong balap, dan soto ayam, ada satu hidangan yang memiliki tempat khusus di hati masyarakat setempat, yaitu bebek goreng.

Dengan cita rasa gurih, bumbu rempah yang meresap, serta sambal pedas yang menggugah selera, kuliner ini selalu menjadi pilihan favorit untuk makan siang maupun makan malam.

Setiap tempat makan bebek di Surabaya memiliki ciri khas tersendiri.

Ada yang mengandalkan daging super empuk hasil proses presto, ada pula yang terkenal karena sambalnya yang mampu membuat pelanggan berkeringat sejak suapan pertama.

Tidak sedikit pula warung bebek yang sudah bertahan selama puluhan tahun dan tetap dipadati pelanggan hingga sekarang.

Bagi Anda yang sedang berburu kuliner bebek terbaik di Kota Pahlawan, berikut 10 bebek goreng legendaris di Surabaya yang terkenal karena rasa, kualitas, dan popularitasnya yang tidak pernah surut yang dirangkum dari Google Maps pada Selasa (02/06).

1. Bebek Goreng H. Slamet Nama Bebek Goreng H. Slamet sudah sangat dikenal oleh pencinta kuliner Jawa Timur.

Meski berasal dari Kartasura, tempat makan ini berhasil membangun basis pelanggan yang kuat di Surabaya berkat konsistensi rasa yang tetap terjaga.