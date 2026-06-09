Resep Tahu Telur Siram Ayam, Menu Tinggi Protein yang Gurih, Lembut, dan Bikin Nambah Nasi

JawaPos.com - Jika sedang mencari menu tinggi protein yang mudah dibuat tetapi tetap terasa istimewa, Tahu Telur Siram Ayam bisa menjadi pilihan yang patut dicoba. Melalui unggahan Instagram @michelealex, hidangan ini memadukan tahu sutra yang lembut, telur yang fluffy, serta siraman saus ayam gurih yang kaya rasa.

Perpaduan tekstur lembut dari tahu dan telur dengan topping ayam cincang yang juicy membuat hidangan ini terasa sangat comforting. Ditambah kuah kental gurih yang meresap ke nasi hangat, menu sederhana ini dijamin bisa membuat siapa saja sulit berhenti makan.

Selain lezat, resep ini juga mengandung protein yang cukup tinggi berkat kombinasi ayam, telur, dan tahu dalam satu sajian.

Tahu, telur, dan ayam merupakan tiga bahan yang mudah ditemukan sekaligus kaya protein. Ketiganya dipadukan dalam satu hidangan yang praktis namun tetap terasa spesial.

Pada resep ini, ayam dimasak hingga sedikit kecokelatan untuk menghasilkan rasa yang lebih gurih. Setelah itu, ayam dimasak bersama jamur dan bumbu hingga menjadi saus kental yang nantinya disiramkan ke atas tahu dan telur.

Hasil akhirnya adalah sajian yang lembut, gurih, dan cocok disantap kapan saja, baik untuk makan siang maupun makan malam.

Bahan Tahu Telur Siram Ayam

Bahan Utama

1 buah tahu sutra

2 butir telur, kocok lepas

200 gram dada ayam atau ayam giling

1/4 sdt baking powder

2 siung bawang putih, cincang

1 batang daun bawang, iris

1 kotak jamur shimeji (opsional)

300 ml air

1 sdm minyak goreng

1 sdt minyak wijen (opsional)

Bumbu Saus

2 sdm kecap asin

1 sdm saus tiram

1 sdt gula atau pemanis sesuai selera

1/4 sdt garam

1/3 sdt kaldu bubuk

1/4 sdt micin

1/3 sdt lada putih

Pengental

1 sdm maizena, larutkan dengan sedikit air

Pelengkap

Daun bawang iris

Biji wijen

Chili oil sesuai selera

Nasi hangat

Cara Membuat Tahu Telur Siram Ayam

1. Potong dada ayam menjadi beberapa bagian kecil.

2. Taburkan baking powder lalu pijat perlahan hingga merata.

3. Haluskan menggunakan chopper hingga menjadi ayam cincang kasar.

4. Jika menggunakan ayam giling, cukup taburkan baking powder dan aduk ringan.

5. Panaskan minyak goreng dan minyak wijen dalam wajan.

6. Tumis bawang putih dan daun bawang hingga harum.

7. Geser tumisan ke pinggir wajan.

8. Masukkan ayam lalu ratakan.

9. Biarkan hingga bagian bawah kecokelatan.

10. Balik ayam dan masak kembali hingga matang.

11. Hancurkan ayam menjadi butiran kecil.

12. Masukkan jamur shimeji dan tumis sebentar.

13. Tuang air.

14. Tambahkan kecap asin, saus tiram, gula, garam, kaldu bubuk, micin, dan lada putih.

15. Masak sekitar 3 menit hingga jamur matang.

16. Tuang larutan maizena sambil diaduk.

17. Masak hingga kuah mengental lalu sisihkan.



Membuat Tahu Telur

1. Tambahkan sedikit minyak ke wajan.

2. Masukkan tahu sutra dan potong-potong langsung di dalam wajan.

3. Tutup wajan dan masak sekitar 5 menit dengan api kecil.

4. Tuangkan telur kocok di atas tahu.

5. Masak hingga telur setengah matang atau sesuai tingkat kematangan yang diinginkan.

Penyajian

1. Tuang saus ayam di atas tahu dan telur.

2. Taburi daun bawang dan biji wijen.

3. Tambahkan chili oil jika suka pedas.

4. Sajikan bersama nasi hangat.

Penambahan baking powder membantu tekstur ayam menjadi lebih empuk dan juicy setelah dimasak. Namun gunakan dalam jumlah sedikit agar tidak memengaruhi rasa.

Untuk versi yang lebih sehat, penggunaan gula bisa diganti dengan pemanis rendah kalori sesuai kebutuhan.