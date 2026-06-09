Tahu Mercon Isi Ayam Padat, Pedas Nagih dan Lebih Hemat Kalau Bikin Sendiri!

Potret tahu mercon isi ayam pedas ala yang bisa jadi ide camilan atau jualan rumahan. (Sumber: instagram.com/@nindyvt)
JawaPos.com - Siapa yang bisa menolak tahu mercon dengan isian ayam melimpah dan sambal pedas yang menggigit? Camilan satu ini memang sudah lama menjadi favorit banyak orang karena perpaduan tekstur tahu yang lembut dengan isian gurih pedas yang bikin ketagihan.
Belakangan, resep Tahu Mercon Isi Ayam dari kreator kuliner @nindyvt menarik perhatian warganet. Dalam unggahannya, ia menuliskan, "In this economy, tahu mercon isi full ayam gini kalau beli bisa 4 ribu sebijinya, kalau bikin sendiri satunya cuma dua ribu. Lebih enak karena bumbunya bisa diatur sendiri dan isiannya padat."
Pernyataan tersebut langsung relatable bagi banyak orang. Harga jajanan yang terus naik membuat semakin banyak orang memilih membuat camilan favorit di rumah. Selain lebih hemat, kualitas bahan dan tingkat kepedasan juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing.
Menariknya, resep ini menghasilkan sekitar 25 buah tahu mercon, sehingga cocok untuk stok camilan keluarga, bekal, hingga ide jualan rumahan.
Dengan modal yang relatif terjangkau, kamu bisa mendapatkan tahu mercon dengan isian ayam yang benar-benar penuh, bukan hanya sedikit seperti yang sering ditemukan di pasaran.
Bahan Isian:
12 buah cabai kering, rebus terlebih dahulu
15 buah cabai rawit
4 siung bawang merah
2 siung bawang putih
2 lembar daun jeruk
Garam secukupnya
Penyedap rasa secukupnya
Saus tiram secukupnya
350 gram dada ayam fillet, rebus lalu suwir
Bahan Coating:
Tepung bumbu serbaguna secukupnya
Irisan cabai secukupnya
Irisan daun bawang secukupnya
Air secukupnya
Bahan Lain:
Tahu pong secukupnya
Cara Membuat:
1. Rebus cabai kering hingga lunak, lalu tiriskan.
2. Haluskan cabai kering, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih.
3. Tumis bumbu halus hingga harum, lalu masukkan daun jeruk.
4. Tambahkan garam, penyedap rasa, dan saus tiram. Aduk rata.
5. Masukkan ayam suwir, lalu aduk hingga seluruh bumbu meresap sempurna.
6. Masak sampai isian agak kering, kemudian angkat dan dinginkan.
7. Belah salah satu sisi tahu pong tanpa memutus seluruh bagian tahu.
8. Masukkan isian ayam pedas ke dalam tahu hingga padat dan penuh.
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