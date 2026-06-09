Caramelized Butter Prawn Ala Restoran, Udang Gurih Manis yang Bikin Nambah Nasi!

Potret udang ala restoran, caramelized butter prawn yang selalu bikin ketagihan. (Sumber: instagram.com/@farizhangtys)
JawaPos.com - Olahan udang memang selalu punya tempat spesial di hati para pecinta seafood. Selain teksturnya yang lembut dan juicy, udang juga mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat.
Salah satu menu yang belakangan menarik perhatian adalah Caramelized Butter Prawn ala @farizhangtys, yang memadukan aroma butter dengan bumbu manis gurih yang meresap sempurna ke dalam udang.
Sekilas, hidangan ini terlihat seperti menu yang biasa disajikan di restoran seafood atau kafe modern. Padahal, bahan-bahannya cukup sederhana dan cara memasaknya pun tidak rumit.
Kunci kelezatannya terletak pada penggunaan butter yang memberikan aroma harum khas, dipadukan dengan bawang merah, bawang putih, dan bawang bombai yang ditumis hingga wangi.
Saat proses memasak, butter akan bercampur dengan kecap manis dan saus tiram, menciptakan lapisan karamelisasi ringan yang membuat udang terasa semakin kaya rasa.
Hasil akhirnya adalah hidangan dengan cita rasa gurih, manis, dan sedikit smoky yang sangat cocok disantap bersama nasi hangat.
Menu ini bisa menjadi pilihan untuk makan siang keluarga, makan malam spesial, atau bahkan sajian saat ada tamu datang ke rumah. Meski terlihat mewah, proses pembuatannya ternyata cukup cepat sehingga cocok untuk siapa saja yang ingin memasak hidangan seafood tanpa ribet.
Bahan-Bahan:
Udang secukupnya, cuci bersih
7 siung bawang putih, cincang atau iris halus
7 siung bawang merah, iris tipis
1/2 buah bawang bombai, iris
Butter secukupnya
Garam secukupnya
Gula secukupnya
Lada secukupnya
Kecap manis secukupnya
Saus tiram secukupnya
Parsley secukupnya
Cara Membuat:
1. Cuci bersih udang, lalu tiriskan.
2. Panaskan butter di wajan hingga meleleh.
3. Masukkan udang dan goreng sebentar hingga berubah warna dan setengah matang. Angkat dan sisihkan.
4. Tambahkan butter kembali ke wajan jika diperlukan.
5. Tumis bawang putih, bawang merah, dan bawang bombai hingga harum dan sedikit kecokelatan.
6. Masukkan kembali udang ke dalam tumisan bawang.
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