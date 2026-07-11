7 Weton yang Dipercaya Dinaungi Khodam Semar pada 2026: Rezeki Cukup, Hati Tenang, dan Hidup Lebih Terarah

JawaPos.com - Semar merupakan salah satu tokoh paling dihormati dalam budaya dan pewayangan Jawa.

Ia bukan hanya dikenal sebagai punakawan yang bijaksana, tetapi juga menjadi simbol kesederhanaan, kejujuran, welas asih, serta kebijaksanaan yang membimbing manusia agar tetap berada di jalan yang benar.

Dalam berbagai kepercayaan masyarakat Jawa, Semar dipercaya menghadirkan perlindungan batin bagi mereka yang menjalani hidup dengan niat tulus dan hati yang bersih.

Memasuki tahun 2026, banyak orang meyakini bahwa kehidupan akan dipenuhi berbagai tantangan, mulai dari tekanan ekonomi, persaingan, hingga perubahan yang berlangsung begitu cepat.

Dalam kondisi tersebut, ketenangan batin dinilai menjadi bekal penting agar seseorang mampu mengambil keputusan secara bijaksana tanpa dikuasai ambisi maupun emosi sesaat.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki keselarasan alami dengan energi Khodam Semar dirangkum dari YouTube Filosofi Jawa pada Sabtu (11/07).

Perlindungan tersebut tidak selalu dimaknai sebagai datangnya kekayaan berlimpah, melainkan berupa keselamatan, kejernihan berpikir, rezeki yang mencukupi, serta kemampuan menjalani hidup dengan lebih tenang.

Perlu dipahami bahwa pembahasan ini merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga patut disikapi sebagai warisan budaya.

1. Jumat Kliwon

Jumat Kliwon dipercaya menjadi salah satu weton yang paling dekat dengan energi Khodam Semar.

Pemilik weton ini dikenal memiliki kepekaan batin yang kuat, tidak gemar mencari perhatian, serta lebih memilih bekerja dalam diam dibanding menonjolkan diri di hadapan orang lain.

Dalam kepercayaan Jawa, karakter yang rendah hati tersebut membuat Jumat Kliwon memperoleh perlindungan batin agar tidak mudah tergoda oleh ambisi maupun kemewahan dunia.

Semar diyakini membimbing mereka untuk tetap memegang teguh nilai kejujuran meskipun berada dalam situasi yang penuh godaan.

Sepanjang tahun 2026, Jumat Kliwon dipercaya lebih mudah menemukan jalan keluar ketika menghadapi persoalan besar.