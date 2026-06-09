5 Rekomendasi Warmindo di Malang yang Jadi Andalan Mahasiswa dan Anak Kos saat Perut Lapar

Rekomendasi kuliner warmindo enak di Malang (Magnific/Ikarahma)
JawaPos.com - Malang dikenal sebagai salah satu kota dengan pilihan kuliner yang beragam dan ramah di kantong.
Salah satu jenis tempat makan yang paling diminati, terutama oleh mahasiswa, adalah warmindo yang menawarkan menu sederhana namun mengenyangkan.
Warmindo di kota ini hadir dalam berbagai konsep, mulai dari warung sederhana yang buka 24 jam hingga tempat bergaya kafe modern.
Dilansir dari laman Cari Kuliner Indonesia dan kasirpintar.co.id pada Selasa (9/6), berikut lima rekomendasi kuliner warmindo enak di Malang.
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1. Warmindo Mang Ujo
Warmindo ini dikenal sebagai salah satu tempat makan favorit mahasiswa dengan harga yang sangat terjangkau.
Harga makanan dan minuman dimulai dari Rp6.000 saja, cocok untuk berbagai kalangan dengan anggaran terbatas.
Selain indomie, tersedia juga nasi goreng sebagai pilihan menu utama yang mengenyangkan.
Menu pendamping seperti sate usus, sate ati ampela, dan gorengan juga tersedia untuk melengkapi santapan.
Tempat ini buka setiap hari selama 24 jam penuh sehingga bisa dikunjungi kapan saja.
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