16 Tempat Ayam Bakar di Sidoarjo yang Sering Jadi Pilihan Kuliner Karena Rasanya yang Lezat

JawaPos.com - Sidoarjo dikenal memiliki banyak pilihan kuliner ayam bakar yang selalu menjadi favorit warga lokal maupun pengunjung dari luar kota.

Dari ayam bakar kecap dengan bumbu manis gurih hingga ayam bakar bumbu Taliwang yang sangat pedas, kuliner ayam bakar di Sidoarjo terus memanjakan para penggemarnya.

Setiap warung dan restoran ayam bakar di Sidoarjo memiliki keunikan tersendiri, mulai dari pilihan sambal yang beragam hingga menu pendamping yang sangat melengkapi.

Dilansir dari laman ACI dan Cari Kuliner Indonesia pada Sabtu (6/6), berikut 16 rekomendasi kuliner ayam bakar enak di Sidoarjo.

1. Ayam Bakar Primarasa

Berlokasi di Jalan Ahmad Yani Nomor 166, Gayungan, restoran yang buka setiap hari mulai pukul 07.00 hingga 22.00 ini menyajikan ayam bakar dengan bumbu yang meresap sempurna hingga ke dalam daging.

Tersedia berbagai pilihan sambal mulai dari sambal terasi, sambal ijo, hingga sambal matah yang segar, dilengkapi menu pendamping nasi uduk dan sambal goreng tempe yang sangat cocok sebagai pelengkap.

2. Ayam Goreng Asli Pemuda

Berlokasi di Jalan Tidar Nomor 29, Sawahan, warung yang buka Senin hingga Jumat mulai pukul 10.30 hingga 22.00 dan Sabtu hingga Minggu mulai pukul 11.00 hingga 22.30 ini menyajikan ayam bakar dengan tekstur renyah di luar dan empuk di dalam.