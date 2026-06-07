16 Tempat Ayam Bakar di Sidoarjo yang Sering Jadi Pilihan Kuliner Karena Rasanya yang Lezat

rekomendasi kuliner ayam bakar enak di Sidoarjo./Instagram/ wirestock
JawaPos.com - Sidoarjo dikenal memiliki banyak pilihan kuliner ayam bakar yang selalu menjadi favorit warga lokal maupun pengunjung dari luar kota.
Dari ayam bakar kecap dengan bumbu manis gurih hingga ayam bakar bumbu Taliwang yang sangat pedas, kuliner ayam bakar di Sidoarjo terus memanjakan para penggemarnya.
Setiap warung dan restoran ayam bakar di Sidoarjo memiliki keunikan tersendiri, mulai dari pilihan sambal yang beragam hingga menu pendamping yang sangat melengkapi.
Dilansir dari laman ACI dan Cari Kuliner Indonesia pada Sabtu (6/6), berikut 16 rekomendasi kuliner ayam bakar enak di Sidoarjo.
1. Ayam Bakar Primarasa
Berlokasi di Jalan Ahmad Yani Nomor 166, Gayungan, restoran yang buka setiap hari mulai pukul 07.00 hingga 22.00 ini menyajikan ayam bakar dengan bumbu yang meresap sempurna hingga ke dalam daging.
Tersedia berbagai pilihan sambal mulai dari sambal terasi, sambal ijo, hingga sambal matah yang segar, dilengkapi menu pendamping nasi uduk dan sambal goreng tempe yang sangat cocok sebagai pelengkap.
2. Ayam Goreng Asli Pemuda
Berlokasi di Jalan Tidar Nomor 29, Sawahan, warung yang buka Senin hingga Jumat mulai pukul 10.30 hingga 22.00 dan Sabtu hingga Minggu mulai pukul 11.00 hingga 22.30 ini menyajikan ayam bakar dengan tekstur renyah di luar dan empuk di dalam.
Sambal bawang khas dengan rasa bawang yang sangat kuat menjadi pelengkap andalan yang semakin menggugah selera, cocok disantap bersama nasi hangat dan lauk pendamping.
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kalah di Pengadilan Soal Sanksi Etik Promotor Disertasi Bahlil, Guru Besar UI: Mahasiswa Ini Bukan Main-main
Prediksi Haiti vs Peru 6 Juni 2026: Momentum Positif Les Grenadiers Uji Kebangkitan La Blanquirroja
3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun