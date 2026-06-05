7 Kuliner Nasi Pecel di Semarang yang Sering Dicari Saat Pagi, Ada yang Legendaris

rekomendasi kuliner nasi pecel enak di Semarang../Magnific/ ikarahma
JawaPos.com – Semarang menyimpan banyak pilihan kuliner tradisional yang lezat, salah satunya adalah nasi pecel yang sudah lama menjadi favorit warga setempat.
Setiap warung nasi pecel di kota ini memiliki keistimewaan tersendiri, mulai dari bumbu kacang khas hingga pilihan lauk yang beragam.
Harganya pun sangat terjangkau, sehingga cocok dinikmati oleh berbagai kalangan dari pagi hingga malam hari.
Dilansir dari laman GoTravelly dan Travelingyuk pada Jumat (5/6), berikut tujuh rekomendasi kuliner nasi pecel enak di Semarang.
1. Nasi Pecel Bu Sumo
Warung pecel legendaris yang berdiri sejak 1965 ini berlokasi di Jalan Kyai Saleh Nomor 10, Mugassari, dan buka setiap hari mulai pukul 06.00 hingga 16.00.
Satu porsi terdiri dari nasi, bayam, cambah, kacang panjang, kemangi, dan peyek, dengan pilihan lauk seperti ayam goreng, paru, iso, limpa, telur ceplok, dan menu spesial lidah, harga mulai Rp8.000 hingga Rp9.000 per porsi.
2. Nasi Pecel Yu Sri
Warung pecel yang buka dua sesi ini berlokasi di kawasan Pleburan, Kecamatan Semarang, dengan jam operasional pukul 00.00–12.00 dan 17.00–00.00.
Satu porsi terdiri dari nasi, bayam, cambah, kacang panjang, dan kemangi, dilengkapi lauk tusuk seperti sate telur, sate udang, sate kerang, dan sate usus, serta menu unik bernama nasi gudangan, seharga Rp8.000 per porsi.
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