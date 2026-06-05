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Jumat, 5 Juni 2026 | 17.51 WIB

14 Kuliner Nasi Ayam di Semarang dengan Cita Rasa Khas yang Cocok untuk Sarapan hingga Makan Malam

rekomendasi kuliner nasi ayam enak di Semarang.//semarang.rentals - Image

rekomendasi kuliner nasi ayam enak di Semarang.//semarang.rentals

JawaPos.com – Nasi ayam merupakan salah satu kuliner ikonik khas Semarang yang hadir dengan kuah opor gurih dan isian yang menggugah selera.

Hidangan ini tersedia di berbagai warung legendaris yang sudah berdiri puluhan tahun dan tetap mempertahankan cita rasanya.

Pilihan waktu makannya pun fleksibel, mulai dari sarapan pagi hingga makan malam, sesuai dengan jam buka masing-masing warung.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Cari Kuliner Indonesia pada Jumat (5/6), berikut 14 rekomendasi kuliner nasi ayam enak di Semarang.

1. Nasi Ayam Bu Wido

Warung nasi ayam legendaris ini berlokasi di Jalan Melati Selatan, Brumbungan, dan buka setiap hari mulai pukul 16.30 hingga 23.00.

Satu porsi terdiri dari nasi, sayur labu, rambak, telur bacem, krecek, ayam suir, dan kuah opor gurih, dilengkapi pilihan sate puyuh, sate rempelo ati, dan sate usus, seharga Rp10.000.

2. Nasi Ayam Bu Nyoto

Warung nasi ayam yang sudah berdiri sejak tahun 1970-an ini berlokasi di Jalan Mayjen MT Haryono, Peterongan, dan buka pukul 06.00–10.00 serta 18.00–21.30.

Satu porsi berisi nasi, tahu, telur bacem, ayam opor, krecek, sayur labu, dan kuah opor kuning kental kaya rempah, dilengkapi sate telur puyuh, sate ati ampela, sate usus, dan aneka gorengan, seharga Rp15.000.

Editor: Hanny Suwindari
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