Resep Empal Gepuk Ayam dengan Tekstur Renyah di Luar dan Lembut di Dalam yang Menggoda Selera

JawaPos.Com - Empal gepuk ayam merupakan salah satu kreasi lauk yang menghadirkan kelezatan empal khas Nusantara dalam versi yang lebih praktis dan ekonomis.

Jika biasanya empal identik dengan daging sapi, penggunaan dada ayam filet memberikan tekstur yang lebih ringan namun tetap mampu menyerap bumbu dengan sangat baik.

Proses memasak yang diawali dengan perebusan bersama santan dan aneka rempah membuat setiap serat ayam dipenuhi cita rasa gurih, manis, dan harum yang khas.

Setelah digepuk dan digoreng hingga kecokelatan, ayam memiliki tekstur yang empuk di bagian dalam serta sedikit renyah di bagian luar.

Keistimewaan empal gepuk ayam terletak pada perpaduan rempah-rempah seperti ketumbar, kemiri, lengkuas, jahe, daun salam, serai, dan daun jeruk yang menghasilkan aroma menggoda sejak proses memasak dimulai.

Tambahan gula merah, kecap manis, dan santan memberikan karakter rasa yang kaya serta menciptakan keseimbangan antara gurih dan manis.

Tidak hanya itu, proses menggeprek ayam setelah dimasak membantu bumbu meresap lebih sempurna sehingga rasa lezatnya terasa hingga ke bagian terdalam daging.

Sebagai pelengkap, empal gepuk ayam biasanya disajikan bersama sambal terasi segar yang dibuat dari cabai rawit, bawang merah, tomat, dan perasan jeruk limau.

Sensasi pedas, segar, dan sedikit asam dari sambal mampu menyempurnakan cita rasa empal yang gurih.

Disandingkan dengan nasi putih hangat, timun, dan daun kemangi, hidangan ini menjadi menu makan yang sederhana namun mampu memanjakan selera seluruh anggota keluarga.

Dilansir dari kanal Youtube Devina Hermawan, inilah resep empal gepuk ayam untuk sepuluh porsi yang cocok sebagai hidangan bersama keluarga.