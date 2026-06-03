Resep Telur Dadar Padang Tebal dan Gurih, Rahasia Lauk Favorit di Rumah Makan Minang

Jika dibandingkan dengan telur dadar rumahan biasa, versi Padang memiliki rasa yang lebih kaya karena menggunakan banyak bumbu halus. Aroma daun jeruk dan bubuk kari juga memberikan karakter khas yang membuatnya berbeda.



Teksturnya pun lebih tebal karena menggunakan teknik penggorengan dengan minyak cukup banyak dan api sedang. Hasilnya adalah telur dadar yang renyah di bagian luar namun tetap lembut di bagian dalam.



Menu ini cocok disajikan sebagai lauk utama maupun pelengkap berbagai hidangan khas Indonesia.



Bahan Telur Dadar Padang

Bumbu Halus

1 buah cabai merah

4 buah cabai keriting merah

10 siung bawang merah

3 siung bawang putih

1/2 buah bawang bombay

5 lembar daun jeruk

1/2 sdt garam

1/2 sdt bubuk kari



Bahan Utama

5 butir telur

1/2 sdt garam

1 1/2 sdt kaldu jamur

1/2 sdt merica bubuk

1/4 sdt gula pasir

Daun bawang secukupnya, iris tipis

1 sdm tepung terigu



Cara Membuat Telur Dadar Padang

1. Haluskan cabai merah, cabai keriting, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun jeruk, garam, dan bubuk kari hingga lembut.

2. Pecahkan telur ke dalam wadah besar.

3. Masukkan bumbu halus ke dalam telur.

4. Tambahkan garam, kaldu jamur, merica bubuk, dan gula pasir.

5. Masukkan daun bawang yang sudah diiris tipis.

6. Tambahkan tepung terigu lalu aduk hingga semua bahan tercampur rata.

7. Kocok adonan hingga sedikit berbusa agar telur lebih mengembang saat digoreng.

8. Panaskan minyak dalam jumlah cukup banyak di wajan.

9. Tuang adonan telur ke dalam minyak panas.

10. Goreng dengan api sedang hingga bagian bawah berwarna keemasan.

11. Balik perlahan dan masak hingga kedua sisi matang merata.

12. Angkat dan tiriskan sebelum disajikan.



Salah satu kunci telur dadar Padang yang tebal adalah mengocok telur hingga tercampur sempurna dan sedikit berbusa. Langkah ini membantu memasukkan udara ke dalam adonan sehingga hasilnya lebih mengembang.



Selain itu, gunakan wajan yang ukurannya tidak terlalu besar agar adonan tidak menyebar terlalu tipis. Minyak yang cukup banyak juga membantu telur matang merata dan menghasilkan tekstur luar yang renyah.



Meski sederhana, lauk ini mampu membuat santapan terasa lebih lengkap dan mengenyangkan.



Telur dadar Padang menjadi bukti bahwa bahan sederhana dapat diolah menjadi hidangan yang luar biasa lezat. Perpaduan telur, rempah, dan teknik memasak yang tepat menghasilkan lauk gurih yang disukai hampir semua kalangan.



Jika biasanya telur dadar hanya menjadi menu pelengkap, versi Padang ini justru mampu menjadi bintang utama di meja makan berkat teksturnya yang tebal dan rasanya yang kaya bumbu.