Resep Tumis Buncis Saus XO, Lauk Sederhana dengan Rasa Restoran Chinese Food

Saus XO dikenal sebagai salah satu saus premium dalam masakan Chinese food. Umumnya dibuat dari campuran seafood kering, bawang, dan berbagai bumbu aromatik yang menghasilkan rasa umami kuat.



Saat dipadukan dengan buncis yang renyah dan teri medan yang gurih, saus XO mampu memberikan dimensi rasa yang lebih kompleks. Hasilnya adalah tumisan yang sederhana tetapi terasa seperti hidangan restoran.



Menu ini sangat cocok disajikan bersama nasi putih hangat dan lauk protein seperti ayam goreng, ikan bakar, atau telur dadar.



Bahan Tumis Buncis Saus XO

Bahan Utama

200 gram buncis

3 sdm saus XO

3 sdm teri medan, rendam air panas lalu tiriskan

1 sdt terasi

1 sdm kecap asin

1 sdm fish sauce

Kaldu jamur secukupnya

1/2 sdt lada bubuk

1 sdt gula pasir

1 sdm bawang putih cincang

1-2 sdm air



Bumbu Halus

10 siung bawang putih

10 siung bawang merah

5 buah cabai merah besar



Cara Membuat Tumis Buncis Saus XO

1. Cuci bersih buncis lalu potong sesuai selera.

2. Haluskan bawang putih, bawang merah, dan cabai merah besar.

3. Panaskan sedikit minyak dalam wajan.

4. Tumis bawang putih cincang hingga harum.

5. Masukkan bumbu halus dan terasi, lalu tumis hingga matang dan harum.

6. Tambahkan teri medan yang sudah direndam air panas.

7. Masukkan saus XO dan aduk hingga tercampur rata.

8. Tambahkan kecap asin, fish sauce, gula pasir, lada bubuk, dan kaldu jamur.

9. Tuang 1-2 sdm air agar bumbu lebih menyatu.

10. Masukkan buncis dan aduk rata.

11. Masak hingga buncis matang tetapi masih renyah.

12. Koreksi rasa lalu angkat.

13. Sajikan selagi hangat.



Salah satu kunci tumis buncis yang lezat adalah tidak memasaknya terlalu lama. Buncis yang overcooked akan kehilangan tekstur renyah dan warnanya menjadi kurang menarik.



Gunakan api besar saat menumis agar buncis cepat matang sekaligus mempertahankan warna hijaunya. Jika ingin hasil lebih segar, buncis juga bisa direbus sebentar sebelum ditumis.



Tumis Buncis Saus XO sangat cocok dipadukan dengan berbagai hidangan seperti:

- Nasi putih hangat

- Ayam goreng

- Ikan bakar

- Telur ceplok

- Tahu dan tempe goreng

- Udang saus mentega



Perpaduan rasa gurih dan sedikit pedas membuat menu ini mudah disukai oleh berbagai kalangan.



Buncis sering kali dianggap sebagai sayuran pelengkap biasa. Namun dengan tambahan saus XO dan teri medan, tumisan ini berubah menjadi hidangan yang kaya rasa dan terasa lebih premium.



Bagi yang sedang mencari ide olahan sayur agar tidak membosankan, Tumis Buncis Saus XO bisa menjadi inspirasi menu yang praktis, lezat, dan tetap bergizi untuk keluarga.