Cukup Modal Dua Ribu Rupiah! Ini Dia 16 Angkringan Paling Murah di Solo yang Cocok untuk Menikmati Suasana Slow Living

Ilustrasi angkringan (Google Maps)
JawaPos.com - Kota Solo memiliki berbagai tempat angkringan yang tersebar di sudut kota di pinggir jalan.
Angkringan atau warung wedangan di Solo menyediakan hidangan khas dan berbeda dari daerah lain. Selain menyediakan menu khas angkringan seperti nasi kucing, sate-satean, bakaran, baceman, dan kopi. Angkringan di solo menyediakan menu khas Solo berupa nasi bandeng dan wedang susu jahe coklat.
Bagi Anda yang ingin menikmati kehangatan Kota Solo sambil menyantap masakan lezat dan harga terjangkau, maka angkringan bisa menjadi pilihan yang tepat.
Selain menyediakan wedangan, angkringan di Solo juga kerap menjual angsle, ronde, dan dongo khas Solo yang cocok dinikmati di malam hari.
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Mengutip dari kanal YouTube @lefishfactory dan laman traveloka.com, berikut rekomendasi 16 tempat angkringan terbaik di Kota Solo dengan suasana nyaman dan harga bersahabat.
1. Wedangan Pak Dhie
Wedangan Pak Dhie adalah angkringan yang tertua di Surakarta. Berlokasi di Jl Sutan Syahrir Banjarsari Surakarta, angkringan ini memiliki menu khas yang tidak ada di tempat lain yakni wedang jahe coklat. Anda juga bisa memesan nasi kucing, nasi bandeng, sate-satean, gorengan, dan baceman mulai harga Rp 2.000-Rp 8.000-an saja.
2. Wedangan Pendhopo
Wedangan Pendhopo menawarkan tempat nongkrong dengan nuansa Jawa klasik yang kental. Terletak di Jl.Srigading I No.20 Mangkubumen, Banjarsari Surakarta, di sini Anda bisa menikmati menu yang murah dan lezat. Seperti sate telur puyuh, sate kulit, sampai ayam bacem bakar manis gurih. Harga Rp 3.500-Rp 12.000. Berada di dalam Joglo klasik warna putih, di sini hidangannya dibungkus dengan daun pisang.
3. Wedangan Sri Rejeki
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