10 Kuliner Legendaris Solo yang Wajib Dicoba, Menjelajahi Cita Rasa Khas Kota Bengawan

Kota yang dijuluki Kota Bengawan ini memiliki beragam hidangan tradisional yang telah bertahan lintas generasi dan menjadi bagian penting dari identitas masyarakat setempat.

Cita rasa kuliner Solo memiliki karakter yang khas.

Perpaduan rasa manis, gurih, dan rempah yang seimbang menciptakan pengalaman makan yang berbeda dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah.

Tak heran jika banyak wisatawan sengaja datang ke Solo untuk menikmati berbagai hidangan legendaris yang sulit ditemukan di tempat lain.

Mulai dari makanan berkuah yang menghangatkan tubuh hingga jajanan tradisional yang melegenda, Solo menawarkan petualangan rasa yang memuaskan.

Berikut 10 kuliner legendaris Solo yang wajib masuk dalam daftar wisata kuliner Anda saat berkunjung ke Kota Bengawan yang dirangkum dari Google Maps pada Minggu (31/06).

1. Selat Solo Selat Solo merupakan salah satu kuliner paling ikonik dari Surakarta.

Hidangan ini sering disebut sebagai hasil akulturasi antara budaya Eropa dan Jawa yang menghasilkan cita rasa unik dan berbeda.

Dalam satu porsi Selat Solo, Anda akan menemukan galantin atau daging sapi, telur pindang, kentang, wortel, buncis, serta selada segar yang disiram kuah cokelat encer bercita rasa manis dan gurih.