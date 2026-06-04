Jangan Cuma Jalan-Jalan! Ini 12 Rekomendasi Oleh-Oleh di Tulungagung Paling Favorit, Wajib Masuk ke Daftar Belanja Anda

JawaPos.com - Tulungagung merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur. Tulungagung memiliki beragam destinasi wisata alam dan situs bersejarah yang menarik untuk dikunjungi.

Terdapat pantai yang indah dan candi yang bersejarah di kota ini. Selain sektor pariwisata, Tulungagung juga terkenal sebagai sentra kerajinan marmer di Indonesia.

Tidak hanya itu, batik dan aneka produk marmer asal Tulungagung juga telah menjadi produk andalan karena bentuknya yang unik dan motif batiknya yang khas.

Saat berlibur ke kota Tulungagung ini, Anda juga tidak boleh melewatkan beragam kuliner khasnya.

Mengutip dari kanal YouTube @BansosPedia, ini dia 12 makanan khas Tulungagung dengan cita rasa autentik, yang bisa menjadi buah tangan manis Anda setelah pelesiran ke kota ini.

1. Kue Sagon

Kue sagon adalah oleh-oleh yang berbahan dasar dari tepung sagu, tepung ketan, dan kelapa. Kue sagon ini dicetak menggunakan cetakan lingkaran. Proses memasaknya yang dipanggang membuat aroma parutan kelapa lebih harum dan menggugah selera.

2. Enting-Enting

Enting-enting merupakan camilan manis dengan tekstur chewy. Enting-enting terbuat dari gula merah, kacang, dan wijen sangrai. Permen ini menjadi favorit banyak orang. Permen ini kemudian dibiarkan sampai mengeras dan dikemas ke dalam plastik.