Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 4 Juni 2026 | 21.14 WIB

Jangan Cuma Jalan-Jalan! Ini 12 Rekomendasi Oleh-Oleh di Tulungagung Paling Favorit, Wajib Masuk ke Daftar Belanja Anda

Ilustrasi Sredek khas Tulungagung (YouTube @BansosPedia) - Image

Ilustrasi Sredek khas Tulungagung (YouTube @BansosPedia)

JawaPos.com - Tulungagung merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur. Tulungagung memiliki beragam destinasi wisata alam dan situs bersejarah yang menarik untuk dikunjungi.

Terdapat pantai yang indah dan candi yang bersejarah di kota ini. Selain sektor pariwisata, Tulungagung juga terkenal sebagai sentra kerajinan marmer di Indonesia.

Tidak hanya itu, batik dan aneka produk marmer asal Tulungagung juga telah menjadi produk andalan karena bentuknya yang unik dan motif batiknya yang khas.

Saat berlibur ke kota Tulungagung ini, Anda juga tidak boleh melewatkan beragam kuliner khasnya.

Mengutip dari kanal YouTube @BansosPedia, ini dia 12 makanan khas Tulungagung dengan cita rasa autentik, yang bisa menjadi buah tangan manis Anda setelah pelesiran ke kota ini.

1. Kue Sagon

Kue sagon adalah oleh-oleh yang berbahan dasar dari tepung sagu, tepung ketan, dan kelapa. Kue sagon ini dicetak menggunakan cetakan lingkaran. Proses memasaknya yang dipanggang membuat aroma parutan kelapa lebih harum dan menggugah selera.

2. Enting-Enting

Enting-enting merupakan camilan manis dengan tekstur chewy. Enting-enting terbuat dari gula merah, kacang, dan wijen sangrai. Permen ini menjadi favorit banyak orang. Permen ini kemudian dibiarkan sampai mengeras dan dikemas ke dalam plastik.

3. Gethuk Pisang

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
11 Oleh-Oleh Khas Nganjuk yang Wajib Dibawa Pulang, dari Sambal Pecel hingga Gethuk Pisang yang Legit - Image
Kuliner

11 Oleh-Oleh Khas Nganjuk yang Wajib Dibawa Pulang, dari Sambal Pecel hingga Gethuk Pisang yang Legit

Sabtu, 30 Mei 2026 | 16.04 WIB

11 Oleh-Oleh dari Sidoarjo yang Banyak Direkomendasikan untuk Buah Tangan, Mulai dari Kuliner hingga Kerajinan Khas - Image
Lifestyle

11 Oleh-Oleh dari Sidoarjo yang Banyak Direkomendasikan untuk Buah Tangan, Mulai dari Kuliner hingga Kerajinan Khas

Sabtu, 30 Mei 2026 | 15.52 WIB

11 Rekomendasi Oleh-Oleh Khas Lamongan Paling Populer yang Wajib Dicoba Wisatawan dari Pesisir Utara Jawa Timur - Image
Kuliner

11 Rekomendasi Oleh-Oleh Khas Lamongan Paling Populer yang Wajib Dicoba Wisatawan dari Pesisir Utara Jawa Timur

Kamis, 28 Mei 2026 | 19.52 WIB

Terpopuler

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama - Image
1

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama

2

Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

5

Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu

6

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan

9

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

10

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore