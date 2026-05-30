11 Oleh-Oleh Khas Nganjuk yang Wajib Dibawa Pulang, dari Sambal Pecel hingga Gethuk Pisang yang Legit

JawaPos.com - Nganjuk tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil bawang merah di Jawa Timur, tetapi juga memiliki beragam oleh-oleh khas yang menarik untuk dibawa pulang.
Mulai dari makanan tradisional, camilan renyah, minuman herbal, hingga kerajinan batik, semuanya menawarkan cita rasa dan karakter lokal yang khas.
Bagi Anda yang sedang berkunjung ke Nganjuk, berikut rekomendasi oleh-oleh khas Nganjuk yang patut masuk daftar belanja seperti dilansir dari laman GoTravelly dan Traveloka.
1. Sambal Pecel Nganjuk
Sambal pecel menjadi salah satu oleh-oleh favorit dari Nganjuk. Bumbu kacang ini memiliki rasa gurih, manis, dan sedikit pedas yang cocok dipadukan dengan aneka sayuran rebus.
Sambal pecel biasanya dijual dalam bentuk padat sehingga lebih praktis dibawa dan memiliki daya simpan yang cukup lama.
2. Batik Nganjuk
Selain kuliner, Nganjuk juga memiliki produk kerajinan berupa batik dengan motif khas daerah. Corak yang terinspirasi dari budaya lokal dan alam sekitar membuat batik Nganjuk memiliki keunikan tersendiri.
Oleh-oleh ini cocok bagi wisatawan yang ingin membawa pulang produk bernilai seni sekaligus fungsional.
3. Dumbleg
Dumbleg merupakan jajanan tradisional yang cukup populer di Nganjuk. Kue ini terbuat dari tepung beras, gula merah, dan santan sehingga menghasilkan tekstur kenyal dengan rasa manis yang khas.
Dumbleg biasanya dibungkus menggunakan daun lontar yang menambah aroma tradisional saat disantap.
4. Keripik Mangga
Nganjuk juga menghasilkan olahan buah yang menarik berupa keripik mangga.
