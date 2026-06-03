Resep Bakwan Udang Renyah dan Gurih, Camilan Crispy yang Cocok untuk Teman Minum Teh

Salah satu tantangan saat membuat bakwan adalah menjaga teksturnya tetap renyah setelah dingin. Dalam resep ini, penggunaan tepung beras membantu menciptakan lapisan luar yang lebih garing dibandingkan jika hanya menggunakan tepung terigu.



Sementara itu, tambahan telur membuat bagian dalam bakwan tetap lembut dan tidak keras. Udang yang digunakan juga memberikan rasa manis alami sehingga bakwan terasa lebih gurih tanpa perlu terlalu banyak bumbu tambahan.



Bakwan udang paling nikmat disantap selagi hangat bersama cabai rawit atau saus sambal favorit.



Bahan Bakwan Udang

500 gram udang kupas

150 gram tepung terigu

70 gram tepung beras

1/2 sdt baking powder

2 butir telur

2 batang daun bawang, iris tipis

1 sdt garam

1 sdt kaldu bubuk

1 sdm ketumbar bubuk

1 sdm bawang putih bubuk

1/2 sdt lada bubuk

300 ml air



Cara Membuat Bakwan Udang

1. Bersihkan udang kupas lalu tiriskan hingga tidak berair.

2. Siapkan wadah besar, masukkan tepung terigu, tepung beras, dan baking powder.

3. Tambahkan garam, kaldu bubuk, ketumbar bubuk, bawang putih bubuk, dan lada bubuk.

4. Aduk seluruh bahan kering hingga tercampur rata.

5. Masukkan telur lalu aduk perlahan.

6. Tuang air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga menjadi adonan yang cukup kental.

7. Tambahkan irisan daun bawang dan udang kupas.

8. Aduk hingga seluruh bahan tercampur merata.

9. Panaskan minyak dalam jumlah cukup banyak.

10. Ambil satu sendok adonan lalu goreng dalam minyak panas.

11. Goreng hingga berwarna kuning keemasan dan matang merata.

12. Angkat lalu tiriskan.

13. Sajikan selagi hangat.



Gunakan minyak yang benar-benar panas sebelum memasukkan adonan. Minyak yang kurang panas akan membuat bakwan menyerap terlalu banyak minyak dan hasilnya menjadi lembek.



Selain itu, jangan terlalu sering membolak-balik bakwan saat digoreng. Biarkan satu sisi matang terlebih dahulu agar teksturnya lebih kokoh dan renyah.



Jika ingin hasil yang lebih crispy, jumlah tepung beras bisa ditambah sedikit sesuai selera.



Bakwan udang bisa dinikmati sebagai:

- Camilan sore hari

- Teman minum teh atau kopi

- Lauk pendamping nasi

- Sajian kumpul keluarga



Rasanya yang gurih dan teksturnya yang renyah membuat gorengan ini disukai anak-anak hingga orang dewasa.



Jika biasanya bakwan hanya berisi sayuran, tambahan udang membuat cita rasanya naik kelas dan terasa lebih spesial. Perpaduan bumbu sederhana dengan udang segar menghasilkan camilan yang gurih, renyah, dan sulit berhenti dimakan.



Tak heran jika Bakwan Udang menjadi salah satu variasi gorengan yang banyak dicari karena cocok untuk berbagai kesempatan dan mudah dibuat di rumah.