Resep Dates Mini Cake 4 Bahan, Kue Tanpa Gula dengan Manis Alami dari Kurma

Kurma dikenal sebagai salah satu sumber pemanis alami yang sering digunakan dalam berbagai resep sehat. Selain memberikan rasa manis, kurma juga membantu menciptakan tekstur cake yang lebih lembut dan lembap.



Dalam resep ini, kurma direndam bersama susu hangat sehingga teksturnya menjadi lebih lunak dan mudah menyatu dengan adonan. Perpaduan kurma, susu, telur, dan tepung menghasilkan cake sederhana yang cocok dijadikan teman minum teh atau kopi.



Karena tidak menggunakan gula tambahan, resep ini juga bisa menjadi alternatif camilan untuk keluarga yang ingin mengurangi konsumsi makanan tinggi gula.



Bahan Dates Mini Cake

13 buah kurma tanpa biji

1 cup susu hangat

1 cup self-raising flour

2 butir telur



Bahan Hiasan (Opsional)

Cokelat putih leleh

1 sdm susu cair

Potongan kurma

Daun thyme



Cara Membuat Dates Mini Cake

1. Buang biji kurma lalu masukkan ke dalam wadah.

2. Tuang susu hangat ke atas kurma dan diamkan beberapa menit hingga kurma lebih lunak.

3. Haluskan campuran kurma dan susu menggunakan blender atau food processor hingga lembut.

4. Masukkan telur lalu aduk hingga tercampur rata.

5. Tambahkan self-raising flour sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga menjadi adonan yang halus.

6. Tuang adonan ke dalam cetakan mini cake atau loyang yang sudah disiapkan.

7. Panggang dalam oven suhu 180 derajat Celsius selama sekitar 20 menit atau hingga matang.

8. Dinginkan cake sebelum diberi hiasan.

9. Untuk topping, campurkan cokelat putih leleh dengan 1 sdm susu hingga teksturnya lebih cair.

10. Hias cake dengan cokelat putih, potongan kurma, dan daun thyme sesuai selera.



Gunakan susu hangat saat merendam kurma agar teksturnya lebih mudah dihaluskan. Selain itu, jangan memanggang terlalu lama karena cake bisa menjadi kering.



Setiap oven memiliki karakter berbeda, jadi lakukan tes tusuk menjelang akhir waktu pemanggangan. Jika tusuk gigi keluar bersih, cake sudah matang dan siap diangkat.



Dates Mini Cake cocok dinikmati sebagai:

- Teman minum teh sore

- Sarapan praktis

- Bekal sekolah

- Camilan sehat keluarga

- Dessert setelah makan



Karena menggunakan bahan sederhana, resep ini juga cocok dijadikan alternatif saat ingin membuat kue tanpa harus membeli banyak bahan tambahan.



Di tengah tren makanan sehat, olahan berbahan kurma semakin banyak diminati. Selain rasanya manis alami, kurma juga memberikan karakter rasa yang khas sehingga cake tetap terasa nikmat meski tanpa tambahan gula pasir.



Dengan hanya empat bahan utama dan waktu pembuatan yang relatif singkat, Dates Mini Cake menjadi salah satu resep yang layak masuk daftar camilan favorit di rumah.