Resep Mushroom Butter Bowl, Comfort Food Simpel yang Gurih dan Creamy

Salah satu daya tarik Mushroom Butter Bowl adalah proses memasaknya yang cepat dan tidak memerlukan banyak bahan. Dalam waktu singkat, kamu sudah bisa menikmati hidangan gurih dengan aroma butter yang menggoda.



Jamur shimeji memiliki tekstur kenyal dan rasa umami alami yang membuatnya cocok dipadukan dengan berbagai jenis saus. Saat dimasak bersama butter dan bawang bombai, aroma yang dihasilkan menjadi semakin kaya dan menggugah selera.



Menu ini cocok untuk makan siang, makan malam, atau bahkan bekal praktis ke kantor.



Bahan Mushroom Butter Bowl

1 bungkus jamur shimeji

2 sdm tepung maizena

100 gram beef slice atau irisan daging sapi (opsional)

30 gram unsalted butter

1/2 buah bawang bombai

2 sdm saus tiram

2 sdt kecap asin

1/2 sdt lada hitam



Cara Membuat Mushroom Butter Bowl

1. Bersihkan jamur shimeji lalu pisahkan bagian batangnya agar tidak menggumpal.

2. Iris tipis bawang bombai.

3. Lumuri beef slice dan jamur dengan tepung maizena secara merata.

4. Panaskan wajan lalu lelehkan unsalted butter.

5. Tumis bawang bombai hingga harum dan sedikit layu.

6. Masukkan beef slice, lalu masak hingga berubah warna.

7. Tambahkan jamur shimeji dan aduk rata.

8. Masukkan saus tiram, kecap asin, dan lada hitam.

9. Masak hingga jamur matang dan saus sedikit mengental.

10. Koreksi rasa sesuai selera.

11. Sajikan hangat di atas nasi putih.



Jamur shimeji dikenal memiliki tekstur yang tetap kenyal meski dimasak dalam waktu cukup lama. Selain itu, jamur ini juga mampu menyerap bumbu dengan baik sehingga setiap gigitan terasa lebih gurih.



Saat dipadukan dengan butter, rasa umami alami dari jamur menjadi semakin menonjol. Tidak heran jika banyak resep rice bowl modern menggunakan shimeji sebagai bahan utama.



Jika sulit menemukan shimeji, kamu juga bisa menggantinya dengan jamur tiram atau jamur kancing sesuai ketersediaan bahan.



Gunakan api sedang saat menumis agar butter tidak cepat gosong. Selain itu, jangan memasak jamur terlalu lama karena teksturnya bisa menjadi terlalu lembek.



Untuk menambah aroma, kamu bisa menaburkan daun bawang iris atau wijen sangrai sebelum disajikan. Jika suka rasa pedas, tambahkan cabai bubuk atau chili oil secukupnya.



Mushroom Butter Bowl menjadi pilihan tepat bagi yang ingin menikmati hidangan gurih tanpa santan. Rasanya tetap kaya berkat perpaduan butter, saus tiram, dan kecap asin, tetapi terasa lebih ringan dibandingkan berbagai masakan berkuah santan.



Dengan bahan sederhana dan proses memasak yang praktis, menu ini bisa menjadi solusi saat ingin menyajikan makanan enak tanpa harus berlama-lama di dapur.