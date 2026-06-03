Saat Jepang Menua, Kedai Teh di Shibuya Hanya Rekrut Karyawan Usia 70 Tahun ke Atas

Para pekerja di kedai teh G-Cha dan Ba-Cha, Shibuya, Tokyo. (spoon-tamago)
JawaPos.com – Sebuah kedai teh unik di kawasan Shibuya, Tokyo, menarik perhatian publik karena seluruh staf pelayannya berusia di atas 70 tahun.
Di tengah citra Shibuya sebagai pusat budaya anak muda Jepang, kedai bernama G-Cha dan Ba-Cha justru hadir dengan konsep yang berbeda. Para karyawannya mengenakan topi baseball dan kacamata hitam layaknya anak muda, tetapi usia minimum untuk bekerja sebagai pelayan adalah 70 tahun.
Kedai tersebut menerapkan sejumlah aturan khusus demi kenyamanan para pekerja lanjut usia. Mereka melayani pelanggan sambil duduk dan diperbolehkan beristirahat kapan saja ketika merasa lelah.
Namun ada satu aturan yang dianggap paling penting, yakni pekerjaan harus tetap menyenangkan.
Nama G-Cha dan Ba-Cha merupakan permainan kata dari "ojiichan" dan "obaachan", sebutan akrab untuk kakek dan nenek dalam bahasa Jepang, serta "ocha" yang berarti teh.
Kedai ini dibuka pada Maret lalu oleh Entaku Produce Inc. bersama Tokyu Corp. dengan tujuan memberikan kesempatan bagi lansia untuk tetap aktif, sehat, dan bahagia melalui pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka.
Direktur kreatif proyek tersebut, Suguru Myoen, mengatakan Shibuya dipilih karena dikenal sebagai tempat lahirnya berbagai budaya dan ide baru di Jepang.
"Jepang menghadapi tantangan besar berupa populasi yang menua. Sangat berarti jika kami bisa memperkenalkan gagasan untuk mengatasinya dari Shibuya," ujarnya.
Menurut data pemerintah Jepang per Desember 2025, sebanyak 36,21 juta penduduk atau sekitar 30 persen populasi Jepang berusia 65 tahun ke atas.
Antusiasme terhadap konsep ini ternyata sangat tinggi. Meski hanya mempekerjakan 19 staf di bagian depan, kedai tersebut telah menerima sekitar 100 lamaran kerja sejak proses rekrutmen dibuka.
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