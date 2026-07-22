Ketegangan Timur Tengah Dongkrak Dolar, Yen Sentuh Level Terendah dalam Hampir 40 Tahun

JawaPos.com – Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) menembus level 163 yen untuk pertama kalinya sejak Desember 1986. Penguatan dolar dipicu meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang mendorong investor memburu aset yang dianggap lebih aman.

Seperti dilansir Kyodo, Rabu (22/7), pada pukul 09.00 waktu Tokyo, dolar diperdagangkan di kisaran 163,18-163,20 yen. Posisi tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan penutupan perdagangan di New York yang berada di kisaran 163,13-163,23 yen.

Sehari sebelumnya di Tokyo, dolar ditutup pada kisaran 162,59-162,60 yen. Kenaikan tersebut menandai pelemahan yen ke level terendah dalam hampir empat dekade.

Sementara itu, euro diperdagangkan pada kisaran USD 1,1400-1,1403 atau setara 186,07-186,08 yen. Di pasar New York sebelumnya, euro berada di kisaran USD 1,1392-1,1402 atau 186,03-186,13 yen.

Sentimen pasar juga mendorong penguatan bursa saham Jepang. Dalam 15 menit pertama perdagangan, indeks Nikkei 225 melonjak 1.091,27 poin atau 1,65 persen menjadi 67.323,46.

Indeks Topix yang mencerminkan pergerakan saham lebih luas juga menguat. Indeks tersebut naik 34,91 poin atau 0,87 persen ke level 4.049,86.

Di pasar utama (Prime Market) Bursa Efek Tokyo, saham-saham sektor logam nonferro, peralatan elektronik, serta produk kaca dan keramik menjadi kelompok dengan kenaikan terbesar.

Menurut Kyodo, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah membuat investor global cenderung mengalihkan dana ke dolar AS yang dipandang sebagai aset safe haven. Kondisi tersebut memperkuat dolar sekaligus menekan nilai tukar yen.