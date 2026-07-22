Logo JawaPos
HomeFinance
Author avatar - Image
Dhimas Ginanjar
Rabu, 22 Juli 2026 | 18.58 WIB

Ketegangan Timur Tengah Dongkrak Dolar, Yen Sentuh Level Terendah dalam Hampir 40 Tahun

Nilai tukar yen melemah terhadap per dolar AS. (SPH) - Image

Nilai tukar yen melemah terhadap per dolar AS. (SPH)

JawaPos.com – Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) menembus level 163 yen untuk pertama kalinya sejak Desember 1986. Penguatan dolar dipicu meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang mendorong investor memburu aset yang dianggap lebih aman.

Seperti dilansir Kyodo, Rabu (22/7), pada pukul 09.00 waktu Tokyo, dolar diperdagangkan di kisaran 163,18-163,20 yen. Posisi tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan penutupan perdagangan di New York yang berada di kisaran 163,13-163,23 yen.

Sehari sebelumnya di Tokyo, dolar ditutup pada kisaran 162,59-162,60 yen. Kenaikan tersebut menandai pelemahan yen ke level terendah dalam hampir empat dekade.

Sementara itu, euro diperdagangkan pada kisaran USD 1,1400-1,1403 atau setara 186,07-186,08 yen. Di pasar New York sebelumnya, euro berada di kisaran USD 1,1392-1,1402 atau 186,03-186,13 yen.

Sentimen pasar juga mendorong penguatan bursa saham Jepang. Dalam 15 menit pertama perdagangan, indeks Nikkei 225 melonjak 1.091,27 poin atau 1,65 persen menjadi 67.323,46.

Indeks Topix yang mencerminkan pergerakan saham lebih luas juga menguat. Indeks tersebut naik 34,91 poin atau 0,87 persen ke level 4.049,86.

Di pasar utama (Prime Market) Bursa Efek Tokyo, saham-saham sektor logam nonferro, peralatan elektronik, serta produk kaca dan keramik menjadi kelompok dengan kenaikan terbesar.

Menurut Kyodo, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah membuat investor global cenderung mengalihkan dana ke dolar AS yang dipandang sebagai aset safe haven. Kondisi tersebut memperkuat dolar sekaligus menekan nilai tukar yen.

Pelemahan yen yang berlanjut menjadi perhatian pemerintah Jepang. Sehari sebelumnya, pemerintah kembali menegaskan siap mengambil langkah yang diperlukan apabila pergerakan nilai tukar dinilai terlalu berlebihan demi menjaga stabilitas pasar keuangan.

Editor: Dhimas Ginanjar
Sumber: Kyodo News
Tags
Artikel Terkait
Yen Anjlok ke Level Terendah dalam 39 Tahun, Jepang Siap Ambil Langkah - Image
Finance

Yen Anjlok ke Level Terendah dalam 39 Tahun, Jepang Siap Ambil Langkah

Rabu, 22 Juli 2026 | 18.55 WIB

Nyaris Setengah Triliun, Polisi Temukan 74 Kilogram Emas Batangan dan Tumpukan Dolar - Image
Kasuistika

Nyaris Setengah Triliun, Polisi Temukan 74 Kilogram Emas Batangan dan Tumpukan Dolar

Kamis, 9 Juli 2026 | 15.05 WIB

Purbaya Minta Pemain Valas Jual Dolar, Yakin Rupiah Bisa Menguat ke Rp 15.000 pada Juni 2026 - Image
Finance

Purbaya Minta Pemain Valas Jual Dolar, Yakin Rupiah Bisa Menguat ke Rp 15.000 pada Juni 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 00.37 WIB

Terpopuler

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini - Image
1

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu

4

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh

8

Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"

9

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

10

Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore