Resep Tahu Bakso Ayam Kukus, Camilan Gurih untuk Frozen Food dan Bekal Praktis

Potret tahu bakso ayam kukus gurih dan lembut (Instagram @pratiwirmdhny)
JawaPos.com - Olahan tahu memang selalu menarik untuk dijadikan camilan maupun lauk sehari-hari. Salah satu kreasi yang banyak disukai adalah tahu bakso ayam kukus, makanan dengan perpaduan tekstur tahu lembut dan isian ayam gurih yang mengenyangkan.
Kali ini, akun Instagram @pratiwirmdhny membagikan resep tahu bakso praktis yang dibuat menggunakan panci kukus bertingkat sehingga cocok untuk memasak dalam jumlah banyak sekaligus.
Dalam unggahannya, kreator menyebut resep ini cocok dijadikan camilan keluarga maupun stok frozen food di rumah. Selain rasanya gurih dan nagih, proses membuatnya juga cukup mudah karena semua bahan tinggal dicampur lalu dikukus hingga matang.
Menu seperti ini memang praktis disimpan di freezer dan bisa dipanaskan kapan saja saat ingin camilan cepat atau lauk pendamping nasi hangat.
Berbeda dengan tahu bakso goreng yang memiliki tekstur lebih crispy, versi kukus ini terasa lebih lembut dan juicy. Isian ayam giling yang dicampur tepung tapioka menghasilkan tekstur kenyal khas bakso, sementara daun bawang dan seledri memberi aroma segar yang menggugah selera.
Karena dikukus, menu ini juga terasa lebih ringan dan tidak terlalu berminyak. Cocok untuk anak-anak hingga orang dewasa yang ingin camilan gurih tetapi tetap nyaman di perut.
Selain dijadikan camilan, tahu bakso juga bisa disantap bersama kuah bakso, mi, atau sambal kecap agar rasanya makin nikmat.
Bahan Tahu Bakso Ayam
400 gram ayam giling
6 sdm tepung tapioka
2 sdt bubuk bawang putih
1 butir telur
2 sdt garam
1 bungkus kecil penyedap ayam
Lada secukupnya
Irisan daun bawang dan seledri
Tahu segitiga secukupnya
Cara Membuat Tahu Bakso Kukus
1. Siapkan wadah besar lalu masukkan ayam giling.
2. Tambahkan tepung tapioka, bubuk bawang putih, telur, garam, penyedap ayam, dan lada.
3. Masukkan irisan daun bawang dan seledri, lalu aduk hingga semua bahan tercampur rata.
4. Belah bagian tengah tahu segitiga tanpa sampai putus.
5. Isi bagian tengah tahu dengan adonan ayam secukupnya.
6. Susun tahu bakso di dalam panci kukus.
7. Kukus selama kurang lebih 20-30 menit hingga adonan matang sempurna.
8. Angkat dan sajikan hangat.
Gunakan ayam giling yang masih segar agar rasa tahu bakso lebih gurih alami. Aduk adonan hingga benar-benar tercampur supaya teksturnya lebih padat dan kenyal saat matang.
Jika ingin hasil lebih juicy, jangan terlalu lama mengukus karena adonan bisa menjadi kering. Untuk variasi rasa, kamu juga bisa menambahkan wortel parut atau jamur cincang ke dalam adonan.
