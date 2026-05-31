Resep Hamburg Steak Saus Korea, Perpaduan Daging Juicy dengan Saus Gurih Manis ala Fusion Food



JawaPos.com - Hamburg steak dikenal sebagai hidangan berbahan dasar daging cincang yang terinspirasi dari hamburger steak khas Jepang dan Barat. Namun kali ini, kreasi unik hadir lewat sentuhan bumbu Korea Selatan yang membuat cita rasanya semakin kaya dan berbeda. Perpaduan daging juicy dengan saus gurih manis bercampur aroma jahe menghasilkan menu rumahan yang terasa premium, tetapi tetap mudah dibuat sendiri di rumah.



Resep yang dibagikan akun Instagram @lafancy_foods ini menghadirkan konsep fusion food yang menggabungkan teknik western-style steak dengan karakter rasa Korea yang bold dan comforting. Tekstur daging yang lembut dipadukan dengan saus kental berbahan kecap asin, saus tomat, dan brown sugar menciptakan rasa gurih manis yang seimbang.



Menu ini cocok dijadikan makan malam spesial, hidangan keluarga, hingga ide meal prep karena rasanya tetap enak saat dipanaskan kembali. Selain itu, bahan-bahannya juga cukup mudah ditemukan di supermarket maupun minimarket terdekat.



Berbeda dengan steak biasa, hamburg steak menggunakan daging cincang yang dibentuk menyerupai patty tebal. Tambahan rempah seperti thyme, rosemary, oregano, dan minyak wijen membuat aromanya semakin kompleks. Sementara sausnya memberikan sentuhan khas Korea dengan rasa manis gurih yang kaya.



Keunggulan menu ini ada pada teksturnya yang juicy. Tepung panir dan telur membantu menjaga kelembapan daging sehingga tidak mudah kering saat dimasak di atas wajan.



Bahan Hamburg Steak

1 buah bawang bombay, cincang kasar

3 batang daun bawang, iris tipis

1 buah wortel, cincang kasar

1 sdt thyme

1 sdt onion powder

1 sdt rosemary

1 sdt oregano

1 sdm bawang putih cincang atau garlic powder

450 gram daging giling

1 butir telur

50 gram tepung panir

1 sdm kecap asin

1 sdt garam laut

1/2 sdt merica hitam

1 sdm minyak wijen

1 sdt gula



Bahan Saus

1 sdm butter

1 buah bawang bombay, cincang kasar

100 gram jamur kancing, iris tipis

1/2 sdt jahe bubuk atau jahe parut

4 sdm saus tomat

3 sdm kecap asin

2 sdm brown sugar

1/4 sdt lada hitam

30 ml air

Larutan maizena secukupnya



Cara Membuat Hamburg Steak Saus Korea

1. Mambuat Patty Daging

Campurkan bawang bombay, daun bawang, wortel, thyme, onion powder, rosemary, oregano, bawang putih, daging giling, telur, tepung panir, kecap asin, garam, merica hitam, minyak wijen, dan gula ke dalam wadah besar. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

2. Setelah itu, bagi adonan menjadi empat bagian sama besar lalu bentuk bulat pipih menyerupai steak patty.

3. Panaskan sedikit minyak di atas wajan, kemudian panggang patty hingga kedua sisinya matang dan kecokelatan. Angkat lalu sisihkan.

4. Membuat Saus Korea

Lelehkan butter di atas wajan, kemudian tumis bawang bombay dan jamur hingga harum dan sedikit kecokelatan. Tambahkan jahe, saus tomat, kecap asin, brown sugar, lada hitam, dan air. Aduk rata hingga saus mulai mendidih.

5. Masukkan larutan maizena sedikit demi sedikit hingga saus mengental sesuai tekstur yang diinginkan.

6. Setelah saus siap, siramkan di atas hamburg steak atau masukkan patty ke dalam saus agar lebih meresap.



Hamburg steak saus Korea ini paling cocok disajikan bersama nasi hangat karena sausnya yang gurih manis sangat nikmat disantap dengan nasi putih. Selain itu, menu ini juga cocok dipadukan dengan mashed potato, kentang goreng, atau tumis sayuran seperti brokoli dan wortel agar lebih seimbang. Jika ingin sensasi ala restoran Korea, tambahkan taburan wijen sangrai dan sedikit daun bawang di atasnya sebelum disajikan.



Agar hasil daging tetap juicy, hindari terlalu sering membolak-balik patty saat dimasak. Gunakan api sedang supaya bagian luar matang merata tanpa membuat bagian dalam menjadi kering. Untuk rasa lebih kaya, kamu juga bisa menambahkan keju leleh di atas hamburg steak sesaat sebelum diangkat.