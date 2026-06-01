Nola Amalia Rosyada
Senin, 1 Juni 2026 | 12.45 WIB

Resep Crunchy Tauge ala Rumahan, Menu Sehat Simpel yang Gurih dan Segar

Potret crunchy tauge Ala rumagan dengan tekstur renyah dan gurih (Instagram @siva_justine)

JawaPos.com - Tauge sering kali hanya dianggap sebagai pelengkap masakan seperti soto, bakso, atau tumisan. Padahal jika diolah dengan cara yang tepat, sayuran satu ini bisa menjadi menu utama yang sederhana tetapi tetap menggugah selera. Hal inilah yang ditunjukkan akun Instagram @siva_justine lewat resep Crunchy Tauge, olahan tauge sehat dengan tekstur renyah dan rasa gurih yang bikin nagih.

Dalam unggahannya, kreator bahkan menyebut "siapa bilang tauge nggak bisa jadi superstar?" karena menu ini berhasil mengubah bahan sederhana menjadi hidangan yang ringan, segar, dan cocok disantap kapan saja. Rahasia utama resep ini ada pada teknik blanching singkat selama 30 detik agar tauge tetap crunchy dan nutrisinya tidak hilang.

Perpaduan tauge segar dengan bawang goreng atau teri medan menghasilkan rasa gurih sederhana khas masakan rumahan yang comforting. Menu ini cocok dijadikan lauk pendamping, menu diet, hingga santapan ringan saat ingin makan sayur tanpa ribet.

Berbeda dengan tumisan tauge biasa yang sering terlalu matang dan lembek, resep ini mempertahankan tekstur renyah alami tauge. Setelah disiram minyak panas bekas bawang goreng atau teri, aromanya langsung keluar dan membuat rasanya semakin sedap.

Karena tidak dimasak terlalu lama, tauge tetap terasa segar dan ringan di mulut. Metode seperti ini juga membantu menjaga kandungan nutrisi pada tauge tetap optimal.

Menu ini cocok untuk kamu yang ingin makan sehat tetapi tetap enak dan praktis.

Bahan Crunchy Tauge
250 gram tauge
Air mendidih secukupnya
2 sdt bawang putih bubuk
1/2 sdt merica bubuk
1/2 sdt garam
4 sdm minyak goreng
5 siung bawang merah, iris tipis

Alternatif Tambahan
3 sdm teri Medan sebagai pengganti bawang goreng

Cara Membuat Crunchy Tauge
1. Rebus air hingga benar-benar mendidih.
2. Masukkan tauge ke dalam saringan atau wadah berlubang.
3. Celupkan tauge ke dalam air mendidih selama kurang lebih 30 detik saja.
4. Segera angkat dan tiriskan agar tekstur tauge tetap crunchy.
5. Pindahkan tauge ke dalam mangkuk.
6. Tambahkan bawang putih bubuk, merica bubuk, dan garam. Aduk hingga rata.
7. Panaskan minyak goreng, lalu goreng bawang merah hingga kekuningan dan harum.
8. Jika menggunakan teri Medan, goreng hingga renyah.
9. Siram minyak panas beserta bawang goreng atau teri ke atas tauge.
10. Aduk cepat hingga semua bahan tercampur rata.
11. Sajikan selagi segar.

Jangan merebus tauge terlalu lama karena teksturnya akan cepat lembek dan kehilangan rasa segar. Setelah dicelup ke air panas, tauge bisa langsung disiram air dingin agar proses matang berhenti dan kerenyahannya terjaga.

Editor: Candra Mega Sari
