Resep Ayam Krispi Balado, Renyah dengan Bumbu Pedas yang Meresap di Setiap Gigitan

Ilustrasi ayam krispi balado.(Youtube/Devina Hermawan)
JawaPos.Com - Ayam krispi balado merupakan salah satu hidangan yang memadukan kerenyahan ayam goreng tepung dengan kelezatan sambal balado khas Nusantara yang kaya rasa.
Perpaduan tekstur renyah dari ayam yang digoreng hingga keemasan dan balutan sambal merah yang pedas gurih menciptakan sensasi makan yang begitu memuaskan.
Hidangan ini sangat cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam karena mampu menghadirkan rasa yang kuat, menggugah selera, dan cocok dipadukan dengan nasi putih hangat.
Keistimewaan ayam krispi balado terletak pada perpaduan dua karakter rasa yang berbeda namun saling melengkapi.
Ayam yang dimarinasi terlebih dahulu dengan berbagai bumbu menghasilkan rasa gurih hingga ke bagian dalam daging.
Setelah digoreng hingga renyah, ayam kemudian dibalut dengan sambal balado yang dibuat dari cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, serta daun jeruk yang memberikan aroma harum dan cita rasa yang lebih kompleks.
Tambahan cabai rawit hijau dan daun bawang membuat tampilannya semakin menarik sekaligus menambah lapisan rasa yang lebih segar.
Menu ini juga menjadi pilihan favorit karena bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses memasaknya relatif sederhana.
Meski menggunakan sambal yang melimpah, ayam tetap memiliki tekstur yang nikmat ketika disajikan segera setelah dimasak.
