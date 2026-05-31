Resep Es Lumut Semangka Viral, Minuman Segar dengan Tekstur Unik dan Topping Gemoy



JawaPos.com - Cuaca panas memang paling pas ditemani minuman dingin yang segar. Belakangan, salah satu kreasi minuman yang ramai dibagikan di media sosial adalah Es Lumut Semangka, minuman manis dingin dengan tampilan cantik dan tekstur unik yang menggugah selera. Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @agarhokiku dan langsung menarik perhatian karena tampilannya yang estetik serta topping “bebek gemoy” yang lucu.



Dalam unggahannya, kreator menyebut minuman ini memiliki perpaduan tekstur di tengah-tengah antara agar-agar dan jelly. Tidak terlalu padat, tetapi tetap kenyal dan lembut saat dimakan. Karena itu, minuman ini disebut cocok dinikmati semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.



Perpaduan rasa manis semangka dengan sensasi dingin dari es batu dan sparkling water membuat es lumut ini terasa sangat menyegarkan, terutama saat diminum di siang hari.



Salah satu hal yang membuat es lumut viral adalah tampilannya yang menyerupai serpihan lumut merah cantik di dalam gelas. Efek tersebut muncul ketika adonan agar panas dituangkan ke dalam es batu sambil diaduk perlahan. Hasil akhirnya membuat tekstur agar pecah menjadi serpihan kecil lembut yang unik.



Selain tampil menarik, rasa semangka yang ringan membuat minuman ini terasa tidak terlalu berat di mulut. Tambahan sparkling water atau soda juga memberi sensasi segar dan sedikit fizzy yang bikin nagih.



Bahan Es Lumut Semangka

1 sachet agar merah

75 gram gula pasir

500 ml air

500 ml semangka yang sudah diblender



Bahan Hiasan Bebek

1/4 sachet agar tanpa warna

1 sdm gula pasir

250 ml susu cair

Pewarna makanan oranye dan biru secukupnya



Pelengkap

Sparkling water atau soda secukupnya

Es batu

Daun mint (opsional)



Cara Membuat Es Lumut Semangka

1. Campurkan agar merah, gula pasir, air, dan semangka blender ke dalam panci.

2. Masak sambil diaduk hingga mendidih dan semua bahan tercampur rata.

3. Siapkan wadah berisi es batu.

4. Tuang adonan agar panas sedikit demi sedikit ke atas es batu sambil terus diaduk perlahan hingga terbentuk tekstur “lumut”.

5. Sisihkan dan simpan dalam kulkas agar lebih dingin.



Cara Membuat Hiasan Bebek

1. Campurkan agar tanpa warna, gula pasir, dan susu cair.

2. Masak hingga mendidih sambil diaduk.

3. Ambil sedikit adonan lalu beri pewarna oranye dan biru untuk detail hiasan.

4. Tuang ke cetakan sesuai bentuk yang diinginkan, lalu dinginkan hingga set.

5. Masukkan lumut semangka ke dalam gelas, tambahkan sparkling water atau soda secukupnya, lalu beri topping hiasan bebek dan daun mint agar tampilannya semakin menarik.



Es lumut semangka cocok dijadikan menu minuman keluarga karena rasanya ringan dan segar. Teksturnya juga unik sehingga menarik untuk anak-anak. Selain semangka, resep ini sebenarnya bisa dimodifikasi menggunakan buah lain seperti melon, stroberi, atau mangga.



Jika ingin rasa lebih creamy, sebagian sparkling water juga bisa diganti susu cair dingin. Sedangkan untuk versi lebih manis, tambahkan sirup sesuai selera.



Pastikan es batu cukup banyak agar adonan agar langsung pecah saat dituangkan. Aduk perlahan agar bentuk lumut tetap cantik dan tidak menggumpal besar. Selain itu, gunakan api sedang saat memasak agar tekstur agar tetap lembut setelah dingin.



Dengan tampilan cantik, rasa segar, dan proses pembuatan yang cukup mudah, tidak heran jika Es Lumut Semangka menjadi salah satu minuman viral favorit di media sosial.