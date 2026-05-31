Resep High Protein Black Sesame Butter Tteok, Camilan Kenyal Viral yang Lebih Sehat dan Sugar Free

JawaPos.com - Butter tteok belakangan menjadi salah satu camilan viral di media sosial karena teksturnya yang unik: crispy di luar, namun chewy dan lembut di bagian dalam. Kini hadir versi yang lebih sehat lewat kreasi High Protein Black Sesame Butter Tteok yang dibagikan akun Instagram @vrischikabella. Menariknya, resep ini dibuat tanpa gula pasir biasa alias sugar free, tetapi tetap terasa manis dan indulgent.



Dalam unggahannya, kreator menyebut camilan ini terasa “naughty” meski menggunakan bahan yang lebih mindful. Perpaduan tepung ketan, butter, dan black sesame menghasilkan aroma gurih khas yang kaya, sementara tambahan protein membuat snack ini terasa lebih mengenyangkan dibanding tteok biasa.



Tteok sendiri merupakan rice cake khas Korea yang terkenal dengan teksturnya yang kenyal. Pada versi butter tteok viral, adonan dipanggang hingga bagian luarnya sedikit renyah seperti mochi panggang. Tambahan black sesame powder memberikan rasa nutty yang khas sekaligus aroma wijen hitam yang lebih dalam.



Resep ini juga menggunakan pemanis rendah gula sehingga cocok untuk kamu yang ingin menikmati dessert manis tanpa rasa terlalu enek. Karena teksturnya chewy, camilan ini paling nikmat disantap hangat saat baru keluar dari oven.



Bahan High Protein Black Sesame Butter Tteok

150 ml almond milk

30 gram butter

1 sdt vanilla

3 sachet collagen powder

2 butir telur + 1 putih telur

50 gram monkfruit sweetener

Sejumput garam

90 gram tepung ketan

30 gram black sesame powder



Pelengkap

Saus yoghurt protein tinggi (opsional untuk dipping sauce)



Cara Membuat Black Sesame Butter Tteok

1. Panaskan almond milk dan butter hingga butter meleleh.

2. Tambahkan vanilla dan collagen powder, lalu aduk hingga tercampur rata.

3. Dalam wadah terpisah, kocok telur, putih telur, monkfruit sweetener, dan garam.

4. Campurkan adonan susu ke dalam adonan telur secara perlahan sambil terus diaduk.

5. Masukkan tepung ketan dan black sesame powder, aduk hingga adonan halus tanpa gumpalan.

6. Tuang adonan ke loyang yang sudah dialasi atau dioles tipis minyak.

7. Panggang dalam oven suhu 180°C selama 25-30 menit hingga bagian atas kecokelatan dan pinggirnya sedikit crispy.

8. Dinginkan sebentar sebelum dipotong dan disajikan.



Salah satu daya tarik utama camilan ini ada pada teksturnya. Bagian luar terasa sedikit garing dan buttery, sementara bagian dalam tetap chewy seperti mochi. Black sesame powder juga memberikan rasa gurih khas yang membuat dessert ini terasa lebih kompleks dibanding butter tteok biasa.



Jika ingin rasa lebih creamy, tteok bisa disajikan bersama yoghurt protein tinggi sebagai dipping sauce. Kombinasi rasa gurih wijen dan creamy yoghurt membuat camilan ini terasa lebih balance.



Gunakan tepung ketan berkualitas baik agar teksturnya tetap kenyal dan lembut. Jangan memanggang terlalu lama karena bagian dalam bisa menjadi terlalu padat. Setelah matang, diamkan beberapa menit sebelum dipotong agar teksturnya stabil.



Selain itu, butter tteok paling nikmat disantap dalam kondisi hangat karena tekstur chewy-nya masih maksimal.



Versi high protein dan sugar free ini cocok untuk kamu yang ingin menikmati dessert viral dengan pendekatan lebih sehat. Meski menggunakan bahan alternatif seperti almond milk dan pemanis rendah gula, rasa gurih dan buttery-nya tetap terasa memuaskan.



Tak heran jika kreasi seperti ini semakin populer di media sosial, terutama di kalangan pencinta dessert modern yang mencari camilan enak tetapi tetap mindful terhadap asupan harian.